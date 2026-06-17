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  4. Роналду 25 раз коснулся мяча в игре с ДР Конго – это его антирекорд в полных матчах на ЧМ/Евро

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Роналду 25 раз коснулся мяча в игре с ДР Конго – это его антирекорд в полных матчах на ЧМ/Евро
У Роналду всего 25 касаний мяча в первой игре на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду редко получал мяч в матче с ДР Конго.

Сборная Португалии сыграла с африканской командой вничью со счетом 1:1 в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

Капитан сборной Португалии провел на поле всю игру, но коснулся мяча всего 25 раз – это его антирекорд на чемпионатах мира и Европы в тех матчах, которые он отыграл целиком.

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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Комментарии

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Месси - хет трик
Мбаппе - дубль
Холланд - дубль
Роналду - самый красивый дед на поле 🤷
ОтветПокерный Футбол
Месси - хет трик Мбаппе - дубль Холланд - дубль Роналду - самый красивый дед на поле 🤷
Роналду - Криштиану
Либо у тренера Португалии план, показать всем какой Рон дно и чтобы все просили его оставить на скамье и у него не было выбора на следующий матч, либо тренер Португалии сыкло
ОтветVeron4
Либо у тренера Португалии план, показать всем какой Рон дно и чтобы все просили его оставить на скамье и у него не было выбора на следующий матч, либо тренер Португалии сыкло
Точно не первое
ОтветVeron4
Либо у тренера Португалии план, показать всем какой Рон дно и чтобы все просили его оставить на скамье и у него не было выбора на следующий матч, либо тренер Португалии сыкло
Тренер не может с первой же игры сажать его на банку. Политически неверное решение и лишнее давление и вероятность раскола состава. Думаю он даст еще одну возможность и если там провалиться, то очень легко будет его посадить в запас. Меньше давления со стороны фанатов и прессы будет
Можно и один раз коснуться, была бы эффективность / смысл
ОтветNoN
Можно и один раз коснуться, была бы эффективность / смысл
Мастер таких касаний в сборной Норвегии играет сейчас)
Наверное, даже не вспотел.
Целевой инструктаж от Мартинеса для Роналду перед матчем:
"Мяч это лава!"
Он вообще может обыграть 1 в 1 хоть кого то?Это просто тень, от того каким он был футболистом и каким стал.Лучше бы просто вошел в тренерский штаб,пользы было бы больше.
Человек достоин на ЗМ !!!
Роналду мог уйти великим футболистом, уйдет посмешищем теперь! Все дело в том что надо уметь вовремя уйти, на пике! Знаю еще одного деда который мог в 2008 уйти великим, но тоже судя по всему уйдет посмешищем...
Роналду на этом турнире не будет среди лучших игроков в категории "40+ лет"
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