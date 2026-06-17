Роналду 25 раз коснулся мяча в игре с ДР Конго – это его антирекорд в полных матчах на ЧМ/Евро

У Роналду всего 25 касаний мяча в первой игре на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду редко получал мяч в матче с ДР Конго.

Сборная Португалии сыграла с африканской командой вничью со счетом 1:1 в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

Капитан сборной Португалии провел на поле всю игру, но коснулся мяча всего 25 раз – это его антирекорд на чемпионатах мира и Европы в тех матчах, которые он отыграл целиком.

Роналду в матче с ДР Конго: 3 удара мимо ворот, 2 выигранные верховые дуэли, 19 точных пасов

Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро – самая длинная безголевая серия в его карьере на крупных турнирах