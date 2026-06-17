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Англия – Хорватия. 1:0 – Кейн забил с пенальти со 2-й попытки. Онлайн-трансляция
Англия и Хорватия играют в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Англии играет с командой Хорватии в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 10-й минуте полузащитник хорватов Лука Модрич ударил по ноге выскочившего у него из-за спины Нони Мадуэке – судья Клеман Тюрпен назначил пенальти. Харри Кейн подошел к точке, и вратарь Доминик Ливакович отразил его удар. Однако ВАР указал на то, что голкипер раньше времени вышел из ворот. Пенальти был перебит – Кейн открыл счет в матче. 

Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Чемпионат мира. 1 тур
17 июня 20:00, AT&T Стэдиум
Логотип домашней команды
Англия
Первый тайм
1 - 0
0.89xG0.15
0′
Логотип гостевой команды
Хорватия
  Кейн
12’
Англия
Пикфорд, О`Райли, Стоунз, Конса, Джеймс, Райс, Андерсон, Гордон, Беллингем, Мадуэке, Кейн
Запасные: Хендерсон, Гехи, Спенс, Куанса, Берн, Хендерсон, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Траффорд, Майну, Эзе, Роджерс, Тоуни
1тайм
Хорватия:
Ливакович, Гвардиол, Вушкович, Шутало, Батурина, Сучич, Пашалич, Модрич, Перишич, Станишич, Муса
Запасные: Пандур, Чалета-Цар, Эрлич, Якич, Моро, Сучич, Понграчич, Ковачич, Котарски, Влашич, Матанович, Фрук, Крамарич, Будимир, Пашалич
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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logoЛука Модрич
logoХарри Кейн
logoДоминик Ливакович
logoНони Мадуэке
Клеман Тюрпен

Комментарии

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Даааааа,Тюрпен,давай тащи ещё Англию,ещё 10 раз дай перебить,сюр какой-то
ОтветЛеди Гаага
Даааааа,Тюрпен,давай тащи ещё Англию,ещё 10 раз дай перебить,сюр какой-то
Всё по правилам
ОтветЛеди Гаага
Даааааа,Тюрпен,давай тащи ещё Англию,ещё 10 раз дай перебить,сюр какой-то
Давай поплачь, что матч пока по правилам играют.
Бл*ть!!!!! Инфантино, ты лучше запрети эти дебильные замедления перед ударом!!! Это просто отвратительная ситуация!!! И где там Ливакович с линии ушел?!?!? На потворе, который показали - нога на линии !!!!!!!
Так он пяткой на линии же?
ОтветМихаил Дьяконов
Так он пяткой на линии же?
так скорее всего кто то их хорватов раньше вбежал в штрафную
ОтветPredator87
так скорее всего кто то их хорватов раньше вбежал в штрафную
написали offence by goalkeeper
Такой бред) Значит при разбеге можно хоть 40 пауз сделать, зато вратарю и шелохнуться от линии нельзя
Ну это позорное решение судьи
За хорватов!
А нормальный повтор первого пенальти можно в студию?
Чот я в упор не увидел там заступа у Ливаковича. В глаза долблюсь?
ОтветxDe xDe
Чот я в упор не увидел там заступа у Ливаковича. В глаза долблюсь?
Там защитники хорватов забежали((
ОтветxDe xDe
Чот я в упор не увидел там заступа у Ливаковича. В глаза долблюсь?
а с чего все взяли что кипер заступил за линию?)на повторе я отчетливо увидел как при ударе игрок хорватов на метр вбежал в штрафную.так что пенку все равно бы перебивали
Вратарь же оставил пятку на линии, не?
ОтветSay Hello to the Robots
Вратарь же оставил пятку на линии, не?
да!
Какой позор происходит
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