Англия – Хорватия. 1:0 – Кейн забил с пенальти со 2-й попытки. Онлайн-трансляция

Англия и Хорватия играют в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Англии играет с командой Хорватии в 1-м туре ЧМ-2026 .

Матч проходит в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 10-й минуте полузащитник хорватов Лука Модрич ударил по ноге выскочившего у него из-за спины Нони Мадуэке – судья Клеман Тюрпен назначил пенальти. Харри Кейн подошел к точке, и вратарь Доминик Ливакович отразил его удар. Однако ВАР указал на то, что голкипер раньше времени вышел из ворот. Пенальти был перебит – Кейн открыл счет в матче.

Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

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