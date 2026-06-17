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  4. Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро – самая длинная безголевая серия в его карьере на крупных турнирах

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Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро – самая длинная безголевая серия в его карьере на крупных турнирах
Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро.

Криштиану Роналду не забил в своих последних 10 матчах за сборную Португалии на крупных турнирах – чемпионаты мира и Европы.

Это самая продолжительная безголевая серия в его карьере за национальную команду в матчах такого уровня.

Сегодня 41-летний форвард отыграл весь матч против ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1) и не отметился результативными действиями. 

Криштиану не забил в 5 матчах Евро-2024 и 4 играх ЧМ-2022. Его последний гол на крупных турнирах – в ворота Ганы в 1-м туре чемпионата мира в 2022-м (3:2).

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Stats Foot
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Комментарии

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И какие-то идиоты сравнивают своего португальскую замыкалу с Месси. Как говорится почувствуйте разницу… Один лет 15 двигает мяч, создает остроту, крутит по-прежнему позвонки соперникам, забивает и отдает, а второй умудряется стать худшим игроком в своей команде, не делая абсолютно ничего, только стоия в штрафной в ожидании, когда партнеры заработают для него пенальти, ну или отдадут на пустые для замыкания)
Нет, этот мир не справедлив, ни в каких условиях, ни в каких критериях, ни в каких рейтингах они не сравнимы. Месси это другой уровень, по сравнению с ним Роналду это как школьник. Просто пиар настолько раздул модельную внешку Роналду, что он и его фанаты начали верить в этот бред, где он типо рядом с Месси.
ОтветAleszh
И какие-то идиоты сравнивают своего португальскую замыкалу с Месси. Как говорится почувствуйте разницу… Один лет 15 двигает мяч, создает остроту, крутит по-прежнему позвонки соперникам, забивает и отдает, а второй умудряется стать худшим игроком в своей команде, не делая абсолютно ничего, только стоия в штрафной в ожидании, когда партнеры заработают для него пенальти, ну или отдадут на пустые для замыкания) Нет, этот мир не справедлив, ни в каких условиях, ни в каких критериях, ни в каких рейтингах они не сравнимы. Месси это другой уровень, по сравнению с ним Роналду это как школьник. Просто пиар настолько раздул модельную внешку Роналду, что он и его фанаты начали верить в этот бред, где он типо рядом с Месси.
А зачем их вообще сравнивать? Они абсолютно разные футболисты разного амплуа с разными ролями на поле. Один созидатель, другой острие атаки. И каждый велик в своем деле, особенно в прайме
ОтветAleszh
И какие-то идиоты сравнивают своего португальскую замыкалу с Месси. Как говорится почувствуйте разницу… Один лет 15 двигает мяч, создает остроту, крутит по-прежнему позвонки соперникам, забивает и отдает, а второй умудряется стать худшим игроком в своей команде, не делая абсолютно ничего, только стоия в штрафной в ожидании, когда партнеры заработают для него пенальти, ну или отдадут на пустые для замыкания) Нет, этот мир не справедлив, ни в каких условиях, ни в каких критериях, ни в каких рейтингах они не сравнимы. Месси это другой уровень, по сравнению с ним Роналду это как школьник. Просто пиар настолько раздул модельную внешку Роналду, что он и его фанаты начали верить в этот бред, где он типо рядом с Месси.
Новость о Роналду, а мессифаны тут как тут. Слушай, а нифига нужен твой месси здесь? И пой у себя там где-то. Тебя этот месси знать не знает, а ты лижешь ему глубоко, парень, в жизни есть вещи поважнее футбола или твоего коммента здесь.
Эх,жалко что на ЧМ и ЧЕ не играют Литва с Лихтенштейном
Ответpavlovanton
Эх,жалко что на ЧМ и ЧЕ не играют Литва с Лихтенштейном
Битва гигантов
Ответpavlovanton
Эх,жалко что на ЧМ и ЧЕ не играют Литва с Лихтенштейном
Ничего, на следующем ЧМ допустят 200 сборных и в группе они обязательно попадутся клубничке🥺
За то стабильно оформляет стату против Люксембурга, Мальты, Лихтенштейна, Андорры и товарищеском турнире ЛН
Засуха как в пустыне, где играет….
Не того называют диктатором. Нужно уметь вовремя уйти
Это вообще не новость. То, что он не тянет, было заметно уже на чм 22. На евро 24 подтвердилось. Просто выиграв Лигу наций, его фаны вдруг решили, что "Роналду вернулся.".
В принципе он на этом чм еще может забить, но против топ сборных это балласт, причем балласт конкретный. Но я не болельщик сборной Португалии, поэтому пусть он играет. Так шансов у португалов меньше.😁
Вы видели что вратарь Португалии весь матч делал?! Какой спрос с Роналду, если вратарь ни одного гола за весь МАТЧ не оформил!
Зато в Лиге Наций забивал!
"Теперь чё скажете , хейтеры" (с). некий Сафонов)))
ОтветКефтеме
Зато в Лиге Наций забивал! "Теперь чё скажете , хейтеры" (с). некий Сафонов)))
Это достижение вдвойне ценно, так как у Месси до сих пор 0+0 в Лиге наций.
ОтветМохнатый55
Это достижение вдвойне ценно, так как у Месси до сих пор 0+0 в Лиге наций.
И 0+0 на Чемпионате Европы, не забывайте.
Забавляет, как фанаты Кришти сами себя обманывают и поверили в то, что Месси тащили на прошлом ЧМ, а значит и Роналде должны подарить кубок в этот раз. Ребята, вернитесь в реальность, в ворота Аргентины поставили два пенальти в финале ЧМ - так не тащат, не врите себе.
стабильность признак мастерства
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