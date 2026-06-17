Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро – самая длинная безголевая серия в его карьере на крупных турнирах
Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро.
Криштиану Роналду не забил в своих последних 10 матчах за сборную Португалии на крупных турнирах – чемпионаты мира и Европы.
Это самая продолжительная безголевая серия в его карьере за национальную команду в матчах такого уровня.
Сегодня 41-летний форвард отыграл весь матч против ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1) и не отметился результативными действиями.
Криштиану не забил в 5 матчах Евро-2024 и 4 играх ЧМ-2022. Его последний гол на крупных турнирах – в ворота Ганы в 1-м туре чемпионата мира в 2022-м (3:2).
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Stats Foot
Комментарии
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Нет, этот мир не справедлив, ни в каких условиях, ни в каких критериях, ни в каких рейтингах они не сравнимы. Месси это другой уровень, по сравнению с ним Роналду это как школьник. Просто пиар настолько раздул модельную внешку Роналду, что он и его фанаты начали верить в этот бред, где он типо рядом с Месси.
В принципе он на этом чм еще может забить, но против топ сборных это балласт, причем балласт конкретный. Но я не болельщик сборной Португалии, поэтому пусть он играет. Так шансов у португалов меньше.😁
"Теперь чё скажете , хейтеры" (с). некий Сафонов)))