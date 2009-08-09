Капитан «Урала» Фидлер: «Нужен лимит на качество, как в АПЛ. «Ливерпуль» не сможет меня купить – не играю за сборную»

Капитан «Урала» Артем Фидлер поделился мнением о своей роли местного футболиста.

– Уже много лет в «Урале» вы – единственный уроженец области, при этом не воспитанник академии клуба. Есть ответ, почему?

– Трудно ответить… Последний раз, когда к нам на сборы приезжали два молодых парня, я им так и сказал: такое чувство, что вам ничего не надо. Знаете, когда я пришел на просмотр в «Урал» – подо мной земля горела. Буквально летел! Молодежи нужно больше стараться. Я не говорю про всех, только о том, что сам видел. Плюс тот же лимит. Если делать лимит – то на качество. Как в Англии.

Там в Премьер-лигу можно попасть, если ты играл за сборную. Нужен довольно высокий процент матчей. Если меня сейчас, например, захочет «Ливерпуль» – они не смогут меня купить. Я не играю за сборную. Если делать лимит – то такой. А у нас приезжают иностранцы, часто ничем не лучше наших игроков, но они играют, потому что его привезли, заплатили за него деньги. Наш пацан садится на скамейку. Простая формула, – сказал Фидлер.