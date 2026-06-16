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ЧМ-2026. Франция против Сенегала, Норвегия – Ирак, Аргентина сыграет с Алжиром, Австрия – с Иорданией
На ЧМ-2026 пройдут очередные матчи.

В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с Сенегалом, Норвегия – с Ираком, Аргентина встретится с Алжиром, Австрия – с Иорданией

ЧМ-2026

1-й тур

Группа I

Группа J

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026?61676 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
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Комментарии

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Единственная интрига: поймёт ли Дешам, почему его игроки перед матчем обнимаются с соперниками и спрашивают: “Тётя Фату передавала привет? Как живёт бабуля?"
ОтветВасилий Корнилов_1117252279
Единственная интрига: поймёт ли Дешам, почему его игроки перед матчем обнимаются с соперниками и спрашивают: “Тётя Фату передавала привет? Как живёт бабуля?"
Топовое африканское дерби🖤
ОтветВасилий Корнилов_1117252279
Единственная интрига: поймёт ли Дешам, почему его игроки перед матчем обнимаются с соперниками и спрашивают: “Тётя Фату передавала привет? Как живёт бабуля?"
Нет никакой интриги, Дешам всё понимает лучше нас с вами
Ну что найдётся в нынешнем Сенегале свой Папа Буба Диоп?))
ОтветYaroslove
Ну что найдётся в нынешнем Сенегале свой Папа Буба Диоп?))
Не удивлюсь, если у игроков Франции и Сенегала окажется один Папа
ОтветGroznyi2024
Не удивлюсь, если у игроков Франции и Сенегала окажется один Папа
Очень хорошо 🤭
Удачи Аргентине! Почему бы не замахнуться на второй чемпионский титул подряд? Главное без травм и с максимальной концентрацией...
ОтветОтец Абду
Удачи Аргентине! Почему бы не замахнуться на второй чемпионский титул подряд? Главное без травм и с максимальной концентрацией...
Можно и нужно попробовать! Надеюсь албиселесте покажет себя на том же высоком уровне начиная с 2021 года, когда были взяты подряд 4 титула: 2 Копы, Финалиссима, и конечно ЧМ 2022!
Команде Скалони удачи и без травм, поехали…)🇦🇷
Успехов Норвегии, верится, что викинги на этом чемпионате покажут свою лучшую версию, по составу всё для этого есть.
наконец то топ матчи подъехали. удачи чемпионам мира Аргентине.
Для меня Франция и Аргентина однозначно явные фавориты, . Отдельно желаю победы Ираку.
Хочу увидеть игру гения Месси, это его последний чемпионат, уверен что Месси покажет красивый футбол как и вся Argentina 🇦🇷 👍
ОтветОптимизм смысл жизни_1117088297
Хочу увидеть игру гения Месси, это его последний чемпионат, уверен что Месси покажет красивый футбол как и вся Argentina 🇦🇷 👍
Игра только на кинопоиске будет. Так что знай
гол забил Папа Буба Диоп, Франция повела 1:0.
ОтветBrigant
гол забил Папа Буба Диоп, Франция повела 1:0.
Сын Папы Буба Диопа
ОтветДенис Грибанов
Сын Папы Буба Диопа
Что об этом думает Мама Бубы Диопа
Их мамы с Сенегала, но в паспорте написано француз
Ответмохнатка
Их мамы с Сенегала, но в паспорте написано француз
У большей половины вообще нет сенегальских корней, наци песня правнуков героев рейха, сбежавших в Аргентину.
Время остановись, Франция-Сенегал 2002 год, гол Папа Буба Диопа, я пишу 6-ти часовое сочинение по Войне и миру, что-то там про Наташу Ростову, вообще не до него, быстрее бы свалить, в 14:30 футбол))). Эх, были времена.
ОтветMaxb
Время остановись, Франция-Сенегал 2002 год, гол Папа Буба Диопа, я пишу 6-ти часовое сочинение по Войне и миру, что-то там про Наташу Ростову, вообще не до него, быстрее бы свалить, в 14:30 футбол))). Эх, были времена.
Причём матч был в мае. Рано тогда чемпионат стартовал. Смотрел игру дома у бабушки ☺️
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