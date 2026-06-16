ЧМ-2026. Франция против Сенегала, Норвегия – Ирак, Аргентина сыграет с Алжиром, Австрия – с Иорданией
На ЧМ-2026 пройдут очередные матчи.
В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с Сенегалом, Норвегия – с Ираком, Аргентина встретится с Алжиром, Австрия – с Иорданией
ЧМ-2026
1-й тур
Группа I
Группа J
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026?61676 голосов
Испания
Франция
Англия
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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