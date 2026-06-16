ЧМ-2026. Франция против Сенегала, Норвегия – Ирак, Аргентина сыграет с Алжиром, Австрия – с Иорданией

На ЧМ-2026 пройдут очередные матчи.

В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с Сенегалом , Норвегия – с Ираком , Аргентина встретится с Алжиром, Австрия – с Иорданией

ЧМ-2026

1-й тур

Группа I

Группа J

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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