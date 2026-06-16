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  4. Тареми о том, что Иран должен покидать США после матчей: «Для нас это как катастрофа. ФИФА должна больше нам помогать»

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Тареми о том, что Иран должен покидать США после матчей: «Для нас это как катастрофа. ФИФА должна больше нам помогать»
Тареми о том, что Иран должен покидать США после матчей: для нас это как катастрофа.

Капитан сборной Ирана Мехди Тареми после ничьей с Новой Зеландией (2:2) в 1-м туре ЧМ-2026 выразил недовольство тем, что команда должна покидать США после игр.

Ранее некоторым членам иранской делегации отказали во въезде в США на фоне вооруженного конфликта между странами. Основная база команды была перенесена из Америки в Мексику.

«Нам нужно немедленно покинуть Лос-Анджелес, и это для нас плохо. Думаю, ФИФА должна больше нам помогать… Вообще все это для нас как катастрофа», – сказал Тареми.

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АнглияСборная Англии по футболу
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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: CBC
logoСборная Ирана по футболу
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Комментарии

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ФИФА на коленях с высунутым языком перед штатами бегает, о чем вообще речь, какая помощь? Не любил Блаттера за авториторизм в свое время, но такого позора он бы точно не допустил
ОтветTun
ФИФА на коленях с высунутым языком перед штатами бегает, о чем вообще речь, какая помощь? Не любил Блаттера за авториторизм в свое время, но такого позора он бы точно не допустил
авторитаризм бывает либо явный либо скрытый.Демократия и прочая лабуда -для соевых дурачков.Зато сейчас хрен у кого лысый лижет.Там и арабы и матрасники и азиаты
Сейчас Инфантилыч голову из под стола Трампа поднимет, проявит обеспокоенность и разведёт руками, ведь они не в силах повлиять на хозяев (во всех смыслах).
ОтветРашпель793
Сейчас Инфантилыч голову из под стола Трампа поднимет, проявит обеспокоенность и разведёт руками, ведь они не в силах повлиять на хозяев (во всех смыслах).
https://t.me/hahafoot/3931

Зато как играет)
ФИФА естественно засунет язык в одно место, негоже на хозяев прыгать
Максимум что сделает ФИФА, так это даст Трампу еще одну премию Мира 🤡
Ответjt456p25p9
Максимум что сделает ФИФА, так это даст Трампу еще одну премию Мира 🤡
Которого посадили?
ФИФА какулды, какая помощь))

Увы, Ирану можно только пожелать терпения)
Ответa2wai
ФИФА какулды, какая помощь)) Увы, Ирану можно только пожелать терпения)
Согласен с тобой но...
Что такое "какулды"? 😀😀
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Согласен с тобой но... Что такое "какулды"? 😀😀
Ну это как Гарик Харламов был, только за это слово боюсь тут забанят))
Вообще конечно, за такое отношение, на США должны наложить бан, отстранить от всех турниров ФИФА. Только с чего американцы сами себя наказывать будут? Не для того они Блаттера отстраняли и зачищали под своих подконтрольных чиновников места в ФИФА, чтобы на какие-то там жалобы Ирана обращать внимание.
Нельзя было из матчи проводить в Мексике или Канаде
Так то вам никто не мешает плюнуть в лицо ФИФА сорвав последний матч в группе
Этот все ноет ахах
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