Тареми о том, что Иран должен покидать США после матчей: «Для нас это как катастрофа. ФИФА должна больше нам помогать»
Тареми о том, что Иран должен покидать США после матчей: для нас это как катастрофа.
Капитан сборной Ирана Мехди Тареми после ничьей с Новой Зеландией (2:2) в 1-м туре ЧМ-2026 выразил недовольство тем, что команда должна покидать США после игр.
Ранее некоторым членам иранской делегации отказали во въезде в США на фоне вооруженного конфликта между странами. Основная база команды была перенесена из Америки в Мексику.
«Нам нужно немедленно покинуть Лос-Анджелес, и это для нас плохо. Думаю, ФИФА должна больше нам помогать… Вообще все это для нас как катастрофа», – сказал Тареми.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: CBC
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