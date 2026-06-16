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  4. Дини о Кукурелье и его критике решений «Челси» до ухода в «Реал»: «Он сам был частью проблемы, ему стоило заткнуться. Таково новое поколение игроков – в неудачах всегда виноваты не они»

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Дини о Кукурелье и его критике решений «Челси» до ухода в «Реал»: «Он сам был частью проблемы, ему стоило заткнуться. Таково новое поколение игроков – в неудачах всегда виноваты не они»
Дини о Кукурелье и его критике решений «Челси»: он сам был частью проблемы.

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини подверг критике защитника Марка Кукурелью после его перехода из «Челси» в «Реал». 

В прошлом сезоне лондонский клуб занял 10-е место в таблице АПЛ и не попал в еврокубки. Кукурелья ранее критиковал некоторые решения клуба, в частности, увольнение главного тренера Энцо Марески. 

«Кукурелья и Энцо Фернандес играли недостаточно хорошо, чтобы о чем-то рассуждать. Им стоило заткнуться. 

Таково новое поколение игроков. Когда все хорошо, они говорят и пишут в соцсетях о том, какие они замечательные. Когда же команда начинает проигрывать, то в неудачах всегда виноваты не они, а тренеры, владельцы, совет директоров и так далее. 

Год назад на клубном ЧМ Кукурелье все нравилось в команде, а теперь нет. Ну что ж, он сам был частью проблемы. 

Что касается «Реала», то их новая линия обороны с Думфрисом, Конате, Рюдигером и теперь Кукурельей мне не нравится. С такой четверкой они не готовы к серьезной конкуренции», – считает Дини. 

Марк Кукурелья: «Отставка Марески повлияла на «Челси». Я бы такое решение не принял. «Арсенал» почти 7 лет работает с Артетой и мало что выиграл. Но доверие приносит плоды»

Марк Кукурелья: «Челси» хочет подписывать молодежь, но для нас, желающих побеждать в больших турнирах, это вызывает чувство разочарования. Против «ПСЖ» не хватило опыта»

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoМарк Кукурелья
logoРеал Мадрид
logoЭнцо Фернандес
logoЧелси
logoЛа Лига
logoТрой Дини
logoИбраима Конате
logoАнтонио Рюдигер
logoДензел Думфрис

Комментарии

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> Год назад на клубном ЧМ Кукурелье все нравилось в команде, а теперь нет.

Ну так год назад Мареска был тренером Челси.. Вроде все логично..
И в чем он не прав?))
Ответa2wai
И в чем он не прав?))
Прав, по всем пунктам.
Тренер сливался, чтобы потом возглавить сити, как и было задумано с самонгго начала, только вот Челси тогда выкупил помощника пепа из сити, но он все равно сбежал из Челси
Год назад на клубном ЧМ Кукурелье все нравилось в команде, а теперь нет. Ну что ж, он сам был частью проблемы.

А в чем, собственно, Кукурелья не прав?! Год назад команда строилась и играла с Мареской в хороший футбол, потом купили игроков уровня Гарначо, а не игроков, которые усилили бы команду. Как следствие к НГ команда поплыла. Сейчас пришел Алонсо, который по мнению Челси не тренер (как Мареска), а менеджер, но год карьеры Кукурельи прошел, сильнее команда не стала да и трансферы не могут большие провернуть (все-таки за миллиард уже потратили за последние годы). Ушел за лучшей жизнью, правда в кризисный Реал, но там такой подбор футболистов, что это не так серьезно. Его можно понять.
Любой условный любитель футбола со спортса вел бы лучше футбольные дела чем руководство Челси.
ОтветBZB
Любой условный любитель футбола со спортса вел бы лучше футбольные дела чем руководство Челси.
Ох уж это поколение Фифы и диванные руководители клубов 🤭
ОтветЗлой Руся
Ох уж это поколение Фифы и диванные руководители клубов 🤭
ты серьезно думаешь, что это невозможно? Имея деньги можно назначить буквально несколько нужных людей и дать им работать, успех тебе гарантирован. Сити и ПСЖ не дадут соврать. Боэли и ко буквально полные нули в футболи, хуже чем комментаторы со "спортс", чего уж стоит мем с боэли и 12 игроками старта.
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