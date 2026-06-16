Дини о Кукурелье и его критике решений «Челси» до ухода в «Реал»: «Он сам был частью проблемы, ему стоило заткнуться. Таково новое поколение игроков – в неудачах всегда виноваты не они»

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини подверг критике защитника Марка Кукурелью после его перехода из «Челси» в «Реал».
В прошлом сезоне лондонский клуб занял 10-е место в таблице АПЛ и не попал в еврокубки. Кукурелья ранее критиковал некоторые решения клуба, в частности, увольнение главного тренера Энцо Марески.
«Кукурелья и Энцо Фернандес играли недостаточно хорошо, чтобы о чем-то рассуждать. Им стоило заткнуться.
Таково новое поколение игроков. Когда все хорошо, они говорят и пишут в соцсетях о том, какие они замечательные. Когда же команда начинает проигрывать, то в неудачах всегда виноваты не они, а тренеры, владельцы, совет директоров и так далее.
Год назад на клубном ЧМ Кукурелье все нравилось в команде, а теперь нет. Ну что ж, он сам был частью проблемы.
Что касается «Реала», то их новая линия обороны с Думфрисом, Конате, Рюдигером и теперь Кукурельей мне не нравится. С такой четверкой они не готовы к серьезной конкуренции», – считает Дини.
Марк Кукурелья: «Отставка Марески повлияла на «Челси». Я бы такое решение не принял. «Арсенал» почти 7 лет работает с Артетой и мало что выиграл. Но доверие приносит плоды»
Марк Кукурелья: «Челси» хочет подписывать молодежь, но для нас, желающих побеждать в больших турнирах, это вызывает чувство разочарования. Против «ПСЖ» не хватило опыта»
Ну так год назад Мареска был тренером Челси.. Вроде все логично..
А в чем, собственно, Кукурелья не прав?! Год назад команда строилась и играла с Мареской в хороший футбол, потом купили игроков уровня Гарначо, а не игроков, которые усилили бы команду. Как следствие к НГ команда поплыла. Сейчас пришел Алонсо, который по мнению Челси не тренер (как Мареска), а менеджер, но год карьеры Кукурельи прошел, сильнее команда не стала да и трансферы не могут большие провернуть (все-таки за миллиард уже потратили за последние годы). Ушел за лучшей жизнью, правда в кризисный Реал, но там такой подбор футболистов, что это не так серьезно. Его можно понять.