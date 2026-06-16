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  4. Тренер Ирана о том, что команде велели немедленно покинуть США после матча с Новой Зеландией: «Не дали даже времени на восстановление. Нас притесняют сильнее всех на этом ЧМ»

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Тренер Ирана о том, что команде велели немедленно покинуть США после матча с Новой Зеландией: «Не дали даже времени на восстановление. Нас притесняют сильнее всех на ЧМ»
Тренер Ирана о том, что команде велели покинуть США: нас притесняют сильнее всех.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что команде велели покинуть США сразу после завершения матча группового этапа ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:2). 

Игра проходила в Лос-Анджелесе. Там же состоится и второй матч команды – против Бельгии (начало по московскому времени – 21 июня в 22:00). 

Ранее стали известны условия пребывания сборной на территории США. Команде разрешили находиться там непосредственно в дни проведения игр. Ее тренировочная база расположена на территории Мексики – в Тихуане (225 километров от Лос-Анджелеса). 

«Нам даже не дали времени на восстановление. После игры нам сказали: «Вы должны немедленно уехать». Время на восстановление – это очень важно, но нам велели сесть в самолет и вернуться в Тихуану. Это нас очень беспокоит. 

Честно говоря, мы не знаем, почему с нами так поступают. Мне это кажется странным. Решения принимаются не в ФИФА, а в каком-то другом месте. Мы должны были приехать за два дня до игры, остаться на ночь после нее, чтобы восстановиться, и вернуться на базу завтра к обеду.

Мы понятия не имеем, почему так происходит. Нашу команду на ЧМ притесняют сильнее всех», – сказал Галенои. 

При этом тренер не уточнил, кто именно приказал команде экстренно покинуть территорию США.  

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBC
logoСборная Новой Зеландии по футболу
logoСборная Ирана по футболу
logoчемпионат мира по футболу
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logoАмир Галенои
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Комментарии

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Представляете какой бы тут был вой , если бы на ЧМ 2018 такое было?
а сейчас тишина, будто так и должно быть.
ПОЗОРИЩЕ
ОтветАлександр Беляков
Представляете какой бы тут был вой , если бы на ЧМ 2018 такое было? а сейчас тишина, будто так и должно быть. ПОЗОРИЩЕ
Зато это был лучший ЧМ последних лет. Мы с Ташкента прилетали на матчи, до сих пор с друзьями вспоминаем как в России было классно на ЧМ, столько воспоминаний ))
ОтветАлександр Беляков
Представляете какой бы тут был вой , если бы на ЧМ 2018 такое было? а сейчас тишина, будто так и должно быть. ПОЗОРИЩЕ
Комментарий скрыт
Это уже апогей демократии или ещё существуют вершины, которых на западе пока не достигли ?
ОтветBurel
Это уже апогей демократии или ещё существуют вершины, которых на западе пока не достигли ?
Где Трамп, а где демократия?
ОтветBurel
Это уже апогей демократии или ещё существуют вершины, которых на западе пока не достигли ?
Трамсповская власть ничего общего с демократией и особенно правами человека не имеет, особенно если ты не гражданин США, миграционка вопрос не обычного суда,где еще могут поставить на место Трампа и его чинуш которых назначили его республиканцы
Ну, если они не впустили судью из Сомали по придуманной связи с террористами, и допрашивали иракского игрока по фамилии Хусейн, то что говорить про граждан страны, которая натянула их в вооружённом конфликте? Их больше злит, что Иран вообще посмел явиться на ЧМ, да ещё и играет на их территории))
Конечно, подленький поступок со стороны США.
ОтветAlibi_URAL
Конечно, подленький поступок со стороны США.
Потомки англичан, что с них взять. Пакостить по-мелкому у них от предков.
А я считаю, что Иран все делает правильно и продолжает играть. Даже если условия не самые благоприятные
Как и ожидалось, этот ЧМ идет на статус самого позорного
Потому что Иран навалял США. Вот и обидно
ОтветРжевский
Потому что Иран навалял США. Вот и обидно
аятоллы и их гурии не дадут соврать
Американские варвары
Ну, сильнее всех "притеснили" все-таки Россию и Беларусь. У Ирана почетная бронза.
ОтветS_Vladimirov
Ну, сильнее всех "притеснили" все-таки Россию и Беларусь. У Ирана почетная бронза.
Беларусь участвует в международном футболе. Они не прошли отбор. Единственное - домашние официальные матчи играют на нейтральных полях, насколько помню. Так что, Россия - золото, Беларусь - серебро, Иран - бронза
Ну вы продолжайте играть и жаловаться. Ваше правительство показывает, как с этими штатами надо, а вы по-своему делайте, вы же умнее.
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