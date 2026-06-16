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  4. Президент ФИФА Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после матча ЧМ с Новой Зеландией: «Вы заставляете мир гордиться вами, посылаете мощный сигнал»

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Президент ФИФА Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после матча ЧМ с Новой Зеландией: «Вы заставляете мир гордиться вами, посылаете мощный сигнал»
Президент ФИФА Инфантино пришел в раздевалку Ирана после матча с Новой Зеландией.

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча команды на ЧМ-2026 – против Новой Зеландии (2:2). 

Глава Международной федерации футбола обратился к игрокам иранцев с речью, встреченной аплодисментами. 

«Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но вы показываете хорошую игру. У вас осталось еще два матча, и вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете.

Я знаю, через что вы проходите, я понимаю это, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо», – сказал Инфантино.

Отметим, что игра проходила в Лос-Анджелесе. После матча команде велели немедленно покинуть территорию США и вернуться на свою тренировочную базу в Мексике. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMC Sport
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Комментарии

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Щас на ковер к хозяину будет вызван поле таких проделок 🤣
ОтветPredator777
Щас на ковер к хозяину будет вызван поле таких проделок 🤣
А он так и хотел. Заигрывает, чтоб наказывал посильнее🔞
ОтветХавиГави_Паратрупер
А он так и хотел. Заигрывает, чтоб наказывал посильнее🔞
Думаю что изначально он хотел чтоб его в раздевалке сборной Ирана наказали, всей командой 🤣
"Вы показали это миру и послали мощный сигнал"
А теперь валите обратно в Мексику, потому что в США вам жить запрещено, хоть матчи вы и играете в США
Лицемерие выходит на какой-то новый уровень?
ОтветДаниил Гутин
Лицемерие выходит на какой-то новый уровень?
Уже никто не стесняется.
ОтветДаниил Гутин
Лицемерие выходит на какой-то новый уровень?
Там уже уровней не осталось, все открыты) С другой стороны, когда кажется, что дно уже достигнуто, всегда могут постучать снизу))
«А теперь проваливайте отсюда», - добавил Инфантино
Ему прямо там не наваляли только потому, что иранцы культурные люди.
ОтветAlex1104
Ему прямо там не наваляли только потому, что иранцы культурные люди.
У Ирана древнейшая в мире культура, многотысячелетняя. Таких многолетних сохранившихся государств в мире всего три - Китай, Индия и Иран. Остальные или вымерли, или молодые.

А по сравнению с культурным Ираном США, молодые штаты - это какие-то психованные подростки, которые чего-то там из-за океана обозлились на них. Какой-то придурошный президент, который после удачных переговоров войну начал и убил всю верхушку.

Иранцы смотрят на американцев как на необразованных варваров.

По меркам Ирана, США появились позавчера, и послезавтра исчезнут, как исчезла Римская империя, империи Македонского и Чингисхана, а Иран продолжит жить и процветать.
Лицемер и циник.
Иран в Америке как Джесси Оуенс на берлинской Олимпиаде.
ОтветMavric84
Иран в Америке как Джесси Оуенс на берлинской Олимпиаде.
Классная аналогия! Не в бровь а в глаз!
ОтветMavric84
Иран в Америке как Джесси Оуенс на берлинской Олимпиаде.
100%!
После данного события, ЧМ по футболу - как праздник жизни, сплочение разных культур и народов, закончился окончательно.

Фу, аж смердит от лицемерия и людской подлости.
«А теперь собирайтесь, и чтоб через час вас тут не было» - добавил Инфантино
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