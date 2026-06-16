Президент ФИФА Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после матча ЧМ с Новой Зеландией: «Вы заставляете мир гордиться вами, посылаете мощный сигнал»

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча команды на ЧМ-2026 – против Новой Зеландии (2:2).
Глава Международной федерации футбола обратился к игрокам иранцев с речью, встреченной аплодисментами.
«Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но вы показываете хорошую игру. У вас осталось еще два матча, и вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете.
Я знаю, через что вы проходите, я понимаю это, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо», – сказал Инфантино.
Отметим, что игра проходила в Лос-Анджелесе. После матча команде велели немедленно покинуть территорию США и вернуться на свою тренировочную базу в Мексике.
А теперь валите обратно в Мексику, потому что в США вам жить запрещено, хоть матчи вы и играете в США
А по сравнению с культурным Ираном США, молодые штаты - это какие-то психованные подростки, которые чего-то там из-за океана обозлились на них. Какой-то придурошный президент, который после удачных переговоров войну начал и убил всю верхушку.
Иранцы смотрят на американцев как на необразованных варваров.
По меркам Ирана, США появились позавчера, и послезавтра исчезнут, как исчезла Римская империя, империи Македонского и Чингисхана, а Иран продолжит жить и процветать.
Фу, аж смердит от лицемерия и людской подлости.