Мело о Неймаре на ЧМ: «Начинаю беспокоиться по-настоящему. Я надеялся, что он получит несколько минут в матче с Гаити, нужна игровая практика»
Мело о Неймаре на ЧМ: начинаю беспокоиться по-настоящему.
Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказал обеспокоенность по поводу того, что хавбек национальной команды Неймар до сих пор не вернулся в строй.
Ранее появилась информация, что Неймар не сыграет в матче против Гаити на ЧМ-2026.
«Я начинаю беспокоиться. Я надеялся, что Неймар получит несколько минут в матче с Гаити.
Даже если он будет доступен на следующей стадии, ему нужна игровая практика. Я по-прежнему очень надеюсь, что он вернется как можно скорее, но меня это уже по-настоящему беспокоит», – подчеркнул Мело.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Globo Esporte
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