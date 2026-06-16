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  4. Мело о Неймаре на ЧМ: «Начинаю беспокоиться по-настоящему. Я надеялся, что он получит несколько минут в матче с Гаити, нужна игровая практика»

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Мело о Неймаре на ЧМ: «Начинаю беспокоиться по-настоящему. Я надеялся, что он получит несколько минут в матче с Гаити, нужна игровая практика»
Мело о Неймаре на ЧМ: начинаю беспокоиться по-настоящему.

Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказал обеспокоенность по поводу того, что хавбек национальной команды Неймар до сих пор не вернулся в строй.

Ранее появилась информация, что Неймар не сыграет в матче против Гаити на ЧМ-2026.

«Я начинаю беспокоиться. Я надеялся, что Неймар получит несколько минут в матче с Гаити.

Даже если он будет доступен на следующей стадии, ему нужна игровая практика. Я по-прежнему очень надеюсь, что он вернется как можно скорее, но меня это уже по-настоящему беспокоит», – подчеркнул Мело.

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Globo Esporte
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Комментарии

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«Игровая практика» у Неймара сейчас — это открывать инстаграм и тренировать пальцы для постов с покером.
ОтветВасилий Корнилов_1117252279
«Игровая практика» у Неймара сейчас — это открывать инстаграм и тренировать пальцы для постов с покером.
Бразильцы: «Карло, возьми Неймара на ЧМ!!!»
Анчелотти Неймару: «Закончи фразу: «в штатах нас ждут: алкоголь, блэкджэк и … ?»
Неймар: «Шлю.хи»
Анчелотти: «Едешь!»
😁
Не надо беспокоиться, у Неймара всё хорошо
И ведь этот плачущий по поводу и без талант сейчас занимает чье-то место...
ОтветNaGLiY
И ведь этот плачущий по поводу и без талант сейчас занимает чье-то место...
Жао Педро. Лучший игрок Челси в этом сезоне (29 г+п)
Да ладно заливать. Все знали , что Неймар будет чистить зубы в один из дней и травмирует ногу.
А вообще, там же заявку расширили. Ну нравится всем красивая история с Неймаром, пусть будет в качестве шоу. Вреда не будет, он вроде как не токсик. А кому то приятно будет. Да и многие молодые ребята в команде росли и он был их кумиром.
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