  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Нули Испании и Кабо-Верде, 8,5 года тюрьмы Миру за сексуальное насилие, Кукурелья перешел в «Реал», Андреева вернулась в топ-5 и другие новости

0
Нули Испании и Кабо-Верде, 8,5 года тюрьмы Миру за сексуальное насилие, Кукурелья перешел в «Реал», Андреева вернулась в топ-5 и другие новости

1. В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Испании внезапно не сумела обыграть дебютанта Кабо-Верде (0:0) – героем стал 40-летний вратарь Возинья, сделавший 7 сэйвов, после чего на него подписались более 3,5 миллиона человек в инстаграме!

Бельгия ушла от поражения от Египта (1:1), Лукаку через 23 секунды после выхода на замену спровоцировал автогол соперника. Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем (1:1). Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2): Джаст сделал дубль с передач Вуда, Мохеби из «Ростова» забил гол, позволивший иранцам набрать очко.

2. Нападающий «Эльче» Рафа Мир получил тюремный срок – восемь с половиной лет – за сексуальное насилие. 28-летний испанец заявил: «Не согласен с приговором. Подадим апелляцию. Верю в справедливость». Он может лишиться права играть в Ла Лиге.

3. Трансферы. Воспитанник «Барселоны» Кукурелья перешел в «Реал» из «Челси» за 55+5 млн евро (фанаты каталонцев уже назвали его «Иудой»). «Ювентус» за 4,8 млн евро выкупил Бога у «Ниццы». Сарри возглавил «Аталанту». «Бавария» заплатит около 55 млн евро с бонусами за Сайбари. Угальде предложен «Бетису» и «Севилье», форвард «Спартака» готов сменить команду. Аморим возглавит «Милан» и будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.

4. Видеоассистента Шона Эванса из Австралии обвинили в демонстрации жеста White Power (Движение признано в РФ террористическим, его деятельность запрещена) в трансляции матча Германии и Кюрасао. ФИФА призвали отстранить арбитра от работы на ЧМ, но нарушений не выявили. Рефери объяснил все так: «Это непроизвольное подергивание – на других кадрах я делаю так же, держа ручку. Я не показывал знаков намеренно».

5. Международный союз конькобежцев в ближайшее время сообщит о решении насчет допуска российских фигуристов до соревнований. На сайте ISU появились профили российских фигуристок-юниорок с флагами.

6. Норвежская компания Coop объявила, что больше не будет спонсировать Кубок мира по лыжным гонкам – это был главный спонсор с 2018 года. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила: «Если FIS не попросит вернуться россиян, то нового спонсора, вероятно, и не будет».

7. ФИФА планирует пригласить Россию на детский турнир в США (U15). В матче открытия могут сыграть Израиль и Палестина.

8. Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA, Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP. Александрова вышла во 2-й круг WTA 500 в Берлине, Шнайдер, Самсонова выбыли.

9. Баскетбольный «Чикаго» назначил Тьяго Сплиттера на пост главного тренера клуба. 41-летний бразилец сменил Билли Донована.

10. Названы даты первых домашних матчей клубов Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2026/27. «Металлург» подписал контракт с Тоддом на 2 года. «Ак Барс» объявил об уходе Карпухина.

11. Пожилая женщина на скутере устроила завал на велогонке Saarland Trofeo в Германии.

Цитаты дня

Майоров о победе россиян в Кубке Стэнли: «Я за них не болею. Пусть за них радуются любовницы, родственники, тренеры. Они там представляют себя, а не наш хоккей, зарабатывают деньги»

Александр Мостовой: «ФИФА из-за отсутствия России на ЧМ не страдает. Неправильно говорить, что чемпионат не тот и перестал быть нам интересен – все смотрят и обсуждают»

Анатолий Тимощук: «Звание ЗМС Украины мне присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА. Лишать того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права»

Топурия обратился к Гейджи: «Ты лишил меня зрения на правый глаз в первом раунде, а к концу второго – на левый. Никаких оправданий. Нас ждет реванш»

Сын Плющенко: «Половину информации о футболе узнаю из TikTok – это соцсеть номер один. Там всегда хайп, кого-то толкнут, в кого-нибудь стакан прилетит»

Российский гонщик Оруджев считает, что Хэмилтону пора завершать карьеру: «Не готов отказаться от своих слов. Дорогу молодым!»

«Японцы похожи друг на друга. Может, он подумал, что... Это шутка». Ван дер Варт об игре ван де Вена при голе Японии с углового

Ролик дня

Кто выиграет ЧМ-2026?61602 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы сделать, чтоб не видеть великих цитат сыночки корзиночки Плющенко?
ОтветАртем Макарихин
Как бы сделать, чтоб не видеть великих цитат сыночки корзиночки Плющенко?
Как бы еще сделать так, чтобы на спортивном ресурсе не видеть пошловатые присказки «сыночка корзиночка» ;)
ОтветSir Bolta
Как бы еще сделать так, чтобы на спортивном ресурсе не видеть пошловатые присказки «сыночка корзиночка» ;)
Согласен, эти убогие моральные отщепенцы тоже достали 🙃
Бога продали!
Мир приговорён!
Ответshist
Бога продали! Мир приговорён!
Камент месяца точно :)
Шнякин - позор российского ТВ
ОтветПаша
Шнякин - позор российского ТВ
Позор позора)?
ОтветПаша
Шнякин - позор российского ТВ
Не знаю кто из них кто, но Египет с Бельгией какой-то бухой неадекват комментировал.
группы G и H дружно обнулили первый тур
Мира показательно выпороли. Чушь.
Как умело спрятали новость про то что Ювентус выкупил Бога.
Короче можете считать это дедовским поступком, я напишу имейл на матч и пожалуюсь на комментатора
Мир получил тюремный срок, Бога купили. В ужасное время мы живём.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Каролина» выиграла Кубок Стэнли, 7:1 от Германии и 5:1 от Швеции, победа Хэмилтона, Топурия проиграл Гейджи, «Реал» берет Кукурелью и другие новости
вчера, 06:01
Бразилия не справилась с Марокко, «Никс» – чемпионы НБА, Медведев уступил в Хертогенбоше, Расселл выиграл квалификацию в Барселоне, каноист Свинарев взял золото ЧЕ и другие новости
14 июня, 06:01
Старт Канады и США на ЧМ-2026, «Барса» грозит главе «Реала» иском о клевете, «Локомотив-Кубань» взял бронзу лиги ВТБ и другие новости
13 июня, 06:01
Рекомендуем
Главные новости
Президент ФИФА Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после матча ЧМ с Новой Зеландией: «Вы заставляете мир гордиться вами, посылаете мощный сигнал»
49 минут назад
Тареми о том, что Иран должен покидать США после матчей: «Для нас это как катастрофа. ФИФА должна больше нам помогать»
сегодня, 06:33
Тренер Ирана о том, что команде велели немедленно покинуть США после матча с Новой Зеландией: «Не дали даже времени на восстановление. Нас притесняют сильнее всех на ЧМ»
сегодня, 06:10
ЧМ-2026. Франция против Сенегала, Норвегия – Ирак, Аргентина сыграет с Алжиром, Австрия – с Иорданией
сегодня, 06:05
Выберите пять топов, кто точно зажжет в первом туре ЧМ, и выиграйте кубок мира! Но только из Лего
сегодня, 06:00Тесты и игры
Мохеби о том, что сборной Ирана можно находиться в США только в дни игр ЧМ-2026: «С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо»
сегодня, 05:50
Дини о Кукурелье и его критике решений «Челси» до ухода в «Реал»: «Он сам был частью проблемы, ему стоило заткнуться. Таково новое поколение игроков – в неудачах всегда виноваты не они»
сегодня, 05:30
Винисиус выложил фото о досуге Бразилии на ЧМ: вингер «Реала» играет в карты с Неймаром и Габриэлом, встречается с рэпером Скоттом и инфлюенсером IShowSpeed
сегодня, 05:00Фото
Капитан Иордании Хаддад о ЧМ-2026: «Италии, 4-кратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть. Гордость перевешивает давление»
сегодня, 04:30
Гид по сборной Норвегии на ЧМ-2026: стартовый состав, тренер, история. Эти ребята сильны не только Холандом и Эдегором
сегодня, 03:50Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-тренер «Айнтрахта» Топпмеллер сменил Сажа в «Лансе»
3 минуты назадФото
Австрия – Иордания. Онлайн-трансляция начнется в 07:00
25 минут назад
Мохеби из сборной Ирана – 1-й игрок в истории «Ростова» с голом на ЧМ. Понедельник из ростовского СКА забивал за СССР в 1962-м
32 минуты назад
Агент о будущем Голенкова: «Предложение должно устроить «Ростов» в первую очередь». Сообщалось об интересе «Спартака» и «Балтики»
40 минут назад
Тунис объявил об отставке Лямуши после 1:5 от Швеции. Сборную, вероятно, возглавит Ренар
58 минут назад
Том Холланд о том, кто из футболистов мог бы быть Человеком-пауком: «Ямаль, может быть. Альварес? Конечно, с радостью познакомился бы с ним». Хулиан ответил: «Сохраним для тебя майку с номером 9»
сегодня, 06:40Видео
Скалони перед матчем с Алжиром на ЧМ-2026 задал вопрос экс-одноклубник по «Эстудиантесу» Мартин Палермо. Тренер заявил, что очень рад видеть его
сегодня, 06:32Видео
Аргентина – Алжир. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 06:11
Рео-Кокер про 0:0 Кабо-Верде с Испанией: «Вот почему я люблю футбол: ты всегда можешь мечтать и добиться результата. Это делает его лучшим видом спорта в мире»
сегодня, 05:57
Дарвин не перейдет в «Ливерпуль» этим летом. Ранее сообщалось, что форвард хочет вернуться в мерсисайдский клуб (Фабрицио Романо)
сегодня, 05:38
Рекомендуем