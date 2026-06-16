Нули Испании и Кабо-Верде, 8,5 года тюрьмы Миру за сексуальное насилие, Кукурелья перешел в «Реал», Андреева вернулась в топ-5 и другие новости

1. В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Испании внезапно не сумела обыграть дебютанта Кабо-Верде (0:0) – героем стал 40-летний вратарь Возинья, сделавший 7 сэйвов, после чего на него подписались более 3,5 миллиона человек в инстаграме!

Бельгия ушла от поражения от Египта (1:1), Лукаку через 23 секунды после выхода на замену спровоцировал автогол соперника. Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем (1:1). Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2): Джаст сделал дубль с передач Вуда, Мохеби из «Ростова» забил гол, позволивший иранцам набрать очко.

2. Нападающий «Эльче» Рафа Мир получил тюремный срок – восемь с половиной лет – за сексуальное насилие. 28-летний испанец заявил : «Не согласен с приговором. Подадим апелляцию. Верю в справедливость». Он может лишиться права играть в Ла Лиге.

3. Трансферы. Воспитанник «Барселоны» Кукурелья перешел в «Реал» из «Челси» за 55+5 млн евро (фанаты каталонцев уже назвали его «Иудой» ). «Ювентус» за 4,8 млн евро выкупил Бога у «Ниццы». Сарри возглавил «Аталанту». «Бавария» заплатит около 55 млн евро с бонусами за Сайбари. Угальде предложен «Бетису» и «Севилье», форвард «Спартака» готов сменить команду. Аморим возглавит «Милан» и будет зарабатывать 3,5 млн евро в год .

4. Видеоассистента Шона Эванса из Австралии обвинили в демонстрации жеста White Power (Движение признано в РФ террористическим, его деятельность запрещена) в трансляции матча Германии и Кюрасао. ФИФА призвали отстранить арбитра от работы на ЧМ, но нарушений не выявили . Рефери объяснил все так: «Это непроизвольное подергивание – на других кадрах я делаю так же, держа ручку. Я не показывал знаков намеренно».

5. Международный союз конькобежцев в ближайшее время сообщит о решении насчет допуска российских фигуристов до соревнований. На сайте ISU появились профили российских фигуристок-юниорок с флагами.

6. Норвежская компания Coop объявила , что больше не будет спонсировать Кубок мира по лыжным гонкам – это был главный спонсор с 2018 года. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила : «Если FIS не попросит вернуться россиян, то нового спонсора, вероятно, и не будет».

7. ФИФА планирует пригласить Россию на детский турнир в США (U15). В матче открытия могут сыграть Израиль и Палестина.

8. Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA, Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP. Александрова вышла во 2-й круг WTA 500 в Берлине, Шнайдер, Самсонова выбыли.

9. Баскетбольный «Чикаго» назначил Тьяго Сплиттера на пост главного тренера клуба. 41-летний бразилец сменил Билли Донована.

10. Названы даты первых домашних матчей клубов Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2026/27. «Металлург» подписал контракт с Тоддом на 2 года. «Ак Барс» объявил об уходе Карпухина.

11. Пожилая женщина на скутере устроила завал на велогонке Saarland Trofeo в Германии.

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