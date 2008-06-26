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«ПСЖ» оценивает Мбаппе в 230-250 млн евро

Теги ПСЖ Монако Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» может расстаться с форвардом Килианом Мбаппе.

Французский клуб готов начать переговоры по 20-летнему футболисту, если за него будет предложено 230-250 миллионов евро, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

В 2017 году «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» с правом выкупа. Газета L’Equipe раскрыла некоторые детали сделки, в частности, парижане заплатили за трансфер 145 миллионов евро, еще 35 предусмотрено в виде бонусов.

Бонусы будут выплачены в двух случаях: если «ПСЖ» продаст футболиста до окончания его контракта в 2022 году или продлит с ним соглашение.

Ранее сообщалось об интересе к чемпиону мира со стороны «Реала». Статистику Мбаппе можно изучить здесь.

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