Неймар после окончания Кубка Америки публично заявит о желании вернуться в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар близок к возвращению в «Барселону».

Бразилец, как сообщалось ранее, согласовал контракт с каталонским клубом.

Осталась самая сложная часть сделки – переговоры с «ПСЖ». «Барселона» хочет, чтобы Неймар выступил с публичным заявлением, такой шаг позволит облегчить переговоры и может стать решающим фактором.

По данным Diario Sport, 27-летний форвард готов выступить публично, но не раньше следующей недели из уважения к партнерам по сборной Бразилии, которые выступают на Кубке Америки.

Неймар заявил «ПСЖ», что не хочет возвращаться в Париж и сделает все возможное, чтобы продолжить карьеру в другом месте. Футболист также дал понять, что «Барселона» – единственный клуб, где он хочет играть.