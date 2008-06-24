❌❌❌ Промес в «Аяксе», Паршивлюк в «Динамо», Глушаков ищет работу, «МЮ» не обменял Погба на Неймара. Трансферный дайджест Sports.ru

Главные трансферы и инсайды дня – в дайджесте Sports.ru.

1. Промес ушел из «Севильи», но не в «Спартак», а в «Аякс». Сумма трансфера – 15,7 млн евро, еще 1,5 млн предусмотрены как бонусы. Тен Хаг сделает Куинси топом?

2. В РПЛ понедельник остался за «Динамо». Паршивлюк пополнил состав, а Козлов покинул команду. Продлены контракты Хохлова и его штаба, а также Шунина, Морозова, Шуньича и Евгеньева.

3. Промеса в Москве не будет, зато «Спартак» просматривает вингера «Вольфсбурга-2» Баду. Это клиент агентства, которое возглавлял Томас Цорн. Совпадение?

4. Глушаков ищет работу. В комментариях к новости ему предложили подзаработать, вскопав огород, но сам игрок хочет перейти в «Ростов». А Дмитрий Комбаров, видимо, присоединится к «Крыльям» на сборе в Австрии.

5. Защитник «Пэлас» Уан-Биссака пройдет медосмотр в «Ман Юнайтед» на этой неделе. Трансфер оценивается в 55 млн фунтов

6. В Сербии написали, что «ПСЖ» согласовал контракт с Милинковичем-Савичем. Переговоры с «Лацио» тоже близки к завершению. Была еще идея обменять Неймара на Погба, но «МЮ» ее пресек.

7. Есть информация, что хавбек АЗ Идрисси уже подписал контракт с «Краснодаром». Пока это не официально.

8. «Реал» хочет выручить от продажи Себальоса минимум 50 млн евро. Ближе всех к трансферу «Тоттенхэм».

9. «Балтика» подписала полузащитника Чочиева, известного своей дружбой с Александром Кокориным.

10. «Норвич» взял форварда сборной Швейцарии Дрмича, долго игравшего в Германии.