Давид Сильва объявил, что уйдет из «Ман Сити» через год

Полузащитник Давид Сильва объявил, что следующий сезон станет для него последним в .

«Этот сезон последний. Десять лет мне достаточно. Идеальное время. Изначально мы общались с клубом по поводу двухлетнего контракта, но я решил подписать на год, чтобы провести здесь 10 лет.

Это завершит цикл. Красивое круглое число. Я не могу представить, что буду играть против «Сити» в составе другой команды. Так что 10 лет – и все!

Мы так и не сумели выиграть Лигу чемпионов, но если каждый сезон будет складываться так же, как и прошлый, я бы на это подписался сразу же.

Ребенком я и представить не мог, что столького добьюсь, так что я более чем доволен тем, чего добился за 10 лет в «Сити».

Не знаю, где продолжу карьеру. Не в Китае. Я бы хотел завершить ее в «Лас-Пальмас», но в футболе все меняется. Кто знает, как все сложится?» – сказал испанец.

Давид Сильва – спортсмен года. Семейная драма совсем не помешала его игре