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Лэмпард будет получать в «Челси» 4 млн фунтов в год. Он может начать работу уже на этой неделе

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия возможные трансферы Дерби Каунти чемпионшип Футбол

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси».

41-летний специалист заключит с лондонским клубом контракт на три года и будет зарабатывать примерно четыре миллиона фунтов за сезон плюс бонусы.

Как уже сообщалось ранее, «Челси» заплатит «Дерби» компенсацию в размере четырех миллионов фунтов.

Руководство «синих» хочет, чтобы англичанин приступил к работе уже на этой неделе, так как некоторые игроки команды в пятницу приступят к предсезонной подготовке.

Накануне «Дерби» официально подтвердил, что Лэмпард ведет с «Челси» переговоры.

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