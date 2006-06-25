«Монако» хочет продать Фабрегаса из-за высокой зарплаты

Полузащитник Франсеск Фабрегас может покинуть клуб.

Get French Football News со ссылкой на France Football сообщает, что монегаски хотят летом продать 32-летнего футболиста из-за высокой зарплаты – 600 000 евро в месяц.

Отмечается, что в «Монако» не испытывают оптимизма по поводу возможной сделки, так как другие клубы пока не проявляли интереса к испанцу.

Фабрегас перешел в «Монако» в январе из . Его контракт рассчитан до 2022 года. В Лиге 1 он провел 13 матчей и забил 1 гол.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.