Луи ван Гал: «Месси и Неймар мне нравятся индивидуальностью, но не как командные игроки»

Экс-тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал поделился мнением об игре форвардов и Неймара.

– Посмотрите на «Барселону». Сколько раз они побеждали в Лиге чемпионов за последние пять лет, имея футболиста, которого считают лучшим в мире? Посмотрите на в «ПСЖ». Сколько раз он выиграл Лигу чемпионов? Неймар и Месси мне нравятся индивидуальностью, но не как командные игроки. Я считаю, что в коллективных играх нет ничего более важного, чем командный игрок.

– Означает ли это, что «Барса» не победит больше в Лиге чемпионов из-за индивидуальности Месси?

– Я не нахожусь ни в раздевалке, ни на тренировках «Барселоны». Я не могу судить. Мне нравится Месси как отдельный игрок. Он лучший индивидуальный игрок в мире, потому что его статистика потрясающая. Мне это нравится!

Но почему нет побед в Лиге чемпионов на протяжении пяти лет? Как капитан, ты должен спросить себя, почему команда не побеждает в еврокубках. В «Барсе» замечательный состав. Нельзя сказать, что Ракитич, Кутиньо, Альба, тер Стеген, Видаль – плохие футболисты. Думаю, что Месси также несет ответственность за то, что происходит в «Барселоне». Не только тренер. Игроки несут значительную часть ответственности за то, что происходит в команде, – сказал ван Гал.