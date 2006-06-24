Денис Глушаков: «Мне Каррера неинтересен. Я всегда говорил в глаза и был ему невыгоден»

Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопросы о .

– Опиши «Спартак» тремя словами.

– Скандалы, интриги, расследования.

– Опиши одним словом время в «Спартаке».

– Счастье.

– тремя словами.

– Давай не будем про него вообще. Он мне неинтересен просто.

– В 2017 году в «Спартаке» тебя все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы ты ушел из команды. Если бы можно было вернуть время назад, поступил бы где-нибудь иначе?

– Нет. Там моей вины нет особо. Если были вопросы – пришли бы на базу, предъявили, когда у нас результат был плохой.

Я ни от кого не скрывался. Тренеру я всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.

– И ты ни о чем не жалеешь?

– Нет. Это все постановочное, это просто рэкет. И все.

– Обещаешь, что когда-нибудь все расскажешь?

– Да, я обещаю. Я все расскажу.

– Почему так долго тянешь с этим?

– Идет бракоразводный процесс. Там тоже некоторые люди замешаны.

Все, что бы я сейчас ни говорил, вывернули бы по-другому, – сказал Глушаков на ютуб-канале «Макарена».