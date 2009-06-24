Сегодня вечером МОК объявит столицу зимней Олимпиады-2026. Претенденты – Милан и Стокгольм

Сегодня не сессии Международного олимпийского комитета ( ) в Лозанне пройдут выборы столицы зимней Олимпиады 2026 года.

С 24 по 26 июня в Швейцарии проходит 134-я сессия МОК. Сегодня вечером – около 19.00 по московскому времени – будет объявлено место проведения Игр-2026. На турнир претендуют Италия и Швеция. Оба оргкомитета представят презентации, после которых пройдет голосование членов МОК.

Италия подала совместную заявку Милана и Кортина-д’Ампеццо. Страна принимала Игры три раза в истории: в 1956 году зимний турнир прошел в Кортина-д’Ампеццо, в 2006 году – в Турине, в Риме проходила летняя Олимпиада 1960 года.

Вторым претендентом является Стокгольм, который принимал Игры-1912. Планируется, что часть соревнований примет Латвия, где есть санно-бобслейная трасса олимпийского уровня.

Ранее отозвали заявки на проведение Олимпиады-2026 японский Саппоро, канадский Калгари, австрийский Грац, швейцарский Сьон и турецкий Эрзурум.

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