Никита Задоров: «Слежу за новостями из России. Мое мнение может не совпадать с мнением власти»

Защитник Никита Задоров поделился мыслями касательно политической темы.

– По ходу сезона вы говорили о недавно принятом законе о «суверенном интернете».

– Я высказался на этот счет. Не нужно снова тему мусолить. Если кто-то лично хочет пообщаться, у меня есть видение.

Сейчас фокусируюсь на хоккее и в никакую политику не хочу лезть. Карьера на первом месте. Когда закончу, может, чем-то займусь в этом направлении.

– Бывший футболист Дмитрий Булыкин подал документы на выборы в Мосгордуму. Вы себя можете представить в такой роли, когда вам стукнет 40 лет?

– Не будем загадывать. Мне кажется, что у каждого есть свое призвание.

Депутатов у нас много и среди бывших спортсменов. На этот счет не задумывался.

– Есть мнение, что хоккеисты – «овощи», которые тренируются, играют, тусят, но не смотрят новости. Вы следите за повесткой дня?

– Да. Я слежу за всем, что происходит в нашей стране, переживаю.

У меня есть свое мнение, которое, может, не совпадает с мнением нашей власти. Каждому человеку что-то не нравится.

– Что бы изменили в стране, если бы могли?

– Вы меня сейчас провоцируете (хохочет). Многое бы изменил. Сейчас не время об этом говорить. Когда оно настанет, я все скажу.

– Вы готовы высказываться на любые темы. Откуда это идет?

– Люблю следить за всем, что происходит. Смотрю футбол, хоккей, теннис. Про спорт готов разговаривать круглые сутки.

Про политику…. Постоянно читаю новости, и мне это интересно. Поэтому могу высказывать свое мнение. Считаю, что иногда нужно так делать.

– Когда Трамп стал президентом США, все баскетболисты выступили против него. У вас в команде это как-то обсуждалось?

– Да, он расист. Да, это высказывается публично. Людям многое не нравится. Но мне кажется, что расизм есть во всех нациях.

В не так много афроамериканцев. Есть форвард «Вашингтона» , который не пошел к Трампу в Белый дом.

Были протесты американских футболистов во время гимна, когда спортсмены вставали на колено, – заявил Задоров.

Задоров о Рунете: «Государство усиливает контроль, это похоже на КНДР. Надо дать людям говорить свободно, как в США»