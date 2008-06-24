Никита Задоров: «Слежу за новостями из России. Мое мнение может не совпадать с мнением власти»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров поделился мыслями касательно политической темы.
– По ходу сезона вы говорили о недавно принятом законе о «суверенном интернете».
– Я высказался на этот счет. Не нужно снова тему мусолить. Если кто-то лично хочет пообщаться, у меня есть видение.
Сейчас фокусируюсь на хоккее и в никакую политику не хочу лезть. Карьера на первом месте. Когда закончу, может, чем-то займусь в этом направлении.
– Бывший футболист Дмитрий Булыкин подал документы на выборы в Мосгордуму. Вы себя можете представить в такой роли, когда вам стукнет 40 лет?
– Не будем загадывать. Мне кажется, что у каждого есть свое призвание.
Депутатов у нас много и среди бывших спортсменов. На этот счет не задумывался.
– Есть мнение, что хоккеисты – «овощи», которые тренируются, играют, тусят, но не смотрят новости. Вы следите за повесткой дня?
– Да. Я слежу за всем, что происходит в нашей стране, переживаю.
У меня есть свое мнение, которое, может, не совпадает с мнением нашей власти. Каждому человеку что-то не нравится.
– Что бы изменили в стране, если бы могли?
– Вы меня сейчас провоцируете (хохочет). Многое бы изменил. Сейчас не время об этом говорить. Когда оно настанет, я все скажу.
– Вы готовы высказываться на любые темы. Откуда это идет?
– Люблю следить за всем, что происходит. Смотрю футбол, хоккей, теннис. Про спорт готов разговаривать круглые сутки.
Про политику…. Постоянно читаю новости, и мне это интересно. Поэтому могу высказывать свое мнение. Считаю, что иногда нужно так делать.
– Когда Трамп стал президентом США, все баскетболисты выступили против него. У вас в команде это как-то обсуждалось?
– Да, он расист. Да, это высказывается публично. Людям многое не нравится. Но мне кажется, что расизм есть во всех нациях.
В НХЛ не так много афроамериканцев. Есть форвард «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли, который не пошел к Трампу в Белый дом.
Были протесты американских футболистов во время гимна, когда спортсмены вставали на колено, – заявил Задоров.
Задоров о Рунете: «Государство усиливает контроль, это похоже на КНДР. Надо дать людям говорить свободно, как в США»