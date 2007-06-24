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УЕФА об антиросийских акциях в Грузии: «Можем расследовать инциденты только в турнирах под нашей эгидой»

Теги УЕФА высшая лига Грузия федерация футбола Грузии Политика Спорт-Экспресс Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийские акции на матчах чемпионата Грузии.

Футболисты вышли на поле в майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Два футболиста «Торпедо» Кутаиси, принявших участие в этой акции, являются гражданами России.

«Учитывая тот факт, что упомянутые события случились во внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая будет наложена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации.

УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», – сообщили в УЕФА на запрос «Спорт-Экспресса».

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