Паршивлюк перешел в «Динамо»

«Динамо объявило о переходе экс-защитника «Ростова» Сергея Паршивлюка.

Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме «2+1».

Паршивлюк – воспитанник московского «Спартака». Россиянин с 2017 года выступал за «Ростов», этим летом срок его контракта с клубом закончился.

В прошлом сезоне РПЛ Сергей провел 24 матча, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.