Паршивлюк перешел в «Динамо»

«Динамо объявило о переходе экс-защитника «Ростова» Сергея Паршивлюка.
Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме «2+1».
Паршивлюк – воспитанник московского «Спартака». Россиянин с 2017 года выступал за «Ростов», этим летом срок его контракта с клубом закончился.
В прошлом сезоне РПЛ Сергей провел 24 матча, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
⚪️🔵🔄 Сергей Паршивлюк перешёл в #Динамо. Подробности: https://t.co/f8LniuJepg#fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/otqjs33iWw— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 24, 2019