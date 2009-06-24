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Футболисты «Ворсклы» сфотографировались с плакатом «20% моей страны оккупированы Россией»

Теги премьер-лига Украина Ворскла высшая лига Грузия фото Политика Андро Гиоргадзе Футбол

Футболисты «Ворсклы» повторили антироссийсую акцию, прошедшую на матчах чемпионата Грузии.

Полтавчане сфотографировались с плакатом, на котором написано «20% моей страны оккупированы Россией». Плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе

Напомним, в чемпионате Грузии игроки нескольких футбольных клубов вышли на поле в майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Два футболиста «Торпедо» Кутаиси, принявших участие в этой акции, являются гражданами России.

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