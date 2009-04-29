Форвард СКА Прохоркин подтвердил переход в «Лос-Анджелес»

Нападающий СКА Николай Прохоркин сообщил о том, что в следующем сезоне в .

«Уезжаю в «Лос-Анджелес». Точно не останусь, так как даже не веду никаких переговоров с клубами .

Мы обсуждали, что меня могут отправить в фарм-клуб, но, надеюсь, этого не случится.

Хочется закрепиться в НХЛ, играть там несколько лет. Еду с семьей: жена, двое детей и собака», – сказал Прохоркин.

В этом сезоне 25-летний форвард набрал 41 (20+21) балл в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф провел 11 игр и отметился 6 (2+4) очками.

Прохоркин был задрафтован в 2012 году под 121-м номером.