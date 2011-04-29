Тарасова и Морозов будут тренироваться в США

Серебряные призеры чемпионата мира-2019 Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут тренироваться в США.

Спортсмены до сезона-2018/19 тренировались под руководством Нины Мозер. После Олимпиады-2018 в пара стала работать с Максимом Траньковым. В конце этого сезона Траньков заявил, что не готов продолжать сотрудничество с фигуристами в качестве основного тренера.

Сегодня стало известно, что Тарасова и Морозов будут работать с Ниной Мозер и , которая живет во Флориде.

«Мы поедем к Марине Зуевой тренироваться в Америку. Нина Михайловна к нам будет приезжать. Постоянно она не сможет там находиться, у нее здесь работа, будет периодически приезжать и помогать.

Начнем работу в Америке после отпуска, с конца мая-начала июня», – рассказала Тарасова.

«Мы с Максимом Траньковым не расстались, он остается с нами, по возможности будет приезжать в Америку. Он войдет в наш тренерский штаб», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Траньков отказался от нашей лучшей пары, и она осталась без тренера. Как так вышло?