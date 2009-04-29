СБР опубликовал состав сборной на сезон-2019/20: Ульяна Кайшева и Сидоров в команде, Цветков – нет

Союз биатлонистов России ( ) опубликовал официальные состав сборных на подготовку к сезону-2019/2020.

В состав вошла Ульяна Кайшева, хотя в первых версиях упоминалась ее сестра Анастасия.

Чемпион мира Максим Цветков не попал ни в основную, ни в резервную команды, несмотря на то, что выполнил четыре критерия отбора.

В резервную команду вошел 21-летний Евгений Сидоров, который занял 85-е место в рейтинге СБР прошлого сезона.

Мужчины

Основа: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, , Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, .

Резерв: Василий Томшин, Игорь Малиновский, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.

Женщины

Основа: Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, , Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.

Резерв: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.