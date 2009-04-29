Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    СБР опубликовал состав сборной на сезон-2019/20: Ульяна Кайшева и Сидоров в команде, Цветков – нет

    Теги сборная России сборная России жен СБР Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина (Кузнецова) Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Ульяна Кайшева Наталья Гербулова Евгения Павлова Эдуард Латыпов Кристина Резцова Александр Поварницын Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Воронина Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Анастасия Морозова Ильназ Мухамедзянов Игорь Малиновский Ирина Казакевич Дмитрий Иванов Никита Поршнев Полина Шевнина Екатерина Мошкова Василий Томшин Карим Халили Валерия Васнецова Андрей Вьюхин Анастасия Гореева Кристина Егорова Анастасия Кайшева Евгений Сидоров Биатлон

    Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал официальные состав сборных на подготовку к сезону-2019/2020.

    В состав вошла Ульяна Кайшева, хотя в первых версиях упоминалась ее сестра Анастасия.

    Чемпион мира Максим Цветков не попал ни в основную, ни в резервную команды, несмотря на то, что выполнил четыре критерия отбора.

    В резервную команду вошел 21-летний Евгений Сидоров, который занял 85-е место в рейтинге СБР прошлого сезона.

    Мужчины

    Основа: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

    Резерв: Василий Томшин, Игорь Малиновский, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.

    Женщины

    Основа: Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.

    Резерв: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться