СБР опубликовал состав сборной на сезон-2019/20: Ульяна Кайшева и Сидоров в команде, Цветков – нет

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал официальные состав сборных на подготовку к сезону-2019/2020.
В состав вошла Ульяна Кайшева, хотя в первых версиях упоминалась ее сестра Анастасия.
Чемпион мира Максим Цветков не попал ни в основную, ни в резервную команды, несмотря на то, что выполнил четыре критерия отбора.
В резервную команду вошел 21-летний Евгений Сидоров, который занял 85-е место в рейтинге СБР прошлого сезона.
Мужчины
Основа: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.
Резерв: Василий Томшин, Игорь Малиновский, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.
Женщины
Основа: Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.
Резерв: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.