Кононов на вопрос, справляется ли он с работой: «А вы справляетесь? Ну и я тоже»

Главный тренер Олег Кононов после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) пообщался с журналистами.

– Вы озвучивали цели: второе место и Кубок России. Вы готовы подать в отставку без выполнения целей или переоценили ситуацию и готовы строить команду (вопрос от журналиста «Чемпионата» – прим. Sports.ru)?

– Я готов готов работать. Уже говорил на эту тему в Туле. Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которую мне доверили.

На остальные ваши скользкие слова, слова со смыслом, я бы не хотел отвечать.

Я, кстати, вам тоже хотел бы сказать.

– Мне (говорит журналист Sport24 Максим Алланазаров – прим. Sports.ru)?

– Ну да. Какой вопрос вы задали тогда [после матча с «Арсеналом»]?

– Вы справляетесь с работой главного тренера ?

– А вы… Какая газета или журнал?

– Sport24.

– А вы справляетесь?

– Со своей работой? Да.

– Ну и я тоже.

– Я сейчас должен встать и уйти, как вы в Туле, да?

– Конечно (смех в зале). Я тогда уже все сказал, зачем еще говорить было.

– Просто вы после Тулы сказали про какую-то лапшу на ушах.

– Я имею в виду, что в одном вопросе было много задано, что у нас это, это, это не получается. Все не получается. Поэтому я не хотел отвечать на этот глупый вопрос.

– А скажите, пожалуйста, что получается?

– Что получается? Я думаю, в первую очередь то, что мы в любом случае двигаемся в своем направлении.

Команда хочет играть в этот футбол. Это мне очень нравится, у меня получается работать с игроками, иметь доверие. Это для тренера самое важное, – заявил Кононов.