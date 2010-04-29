Кононов на вопрос, справляется ли он с работой: «А вы справляетесь? Ну и я тоже»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) пообщался с журналистами.
– Вы озвучивали цели: второе место и Кубок России. Вы готовы подать в отставку без выполнения целей или переоценили ситуацию и готовы строить команду (вопрос от журналиста «Чемпионата» – прим. Sports.ru)?
– Я готов готов работать. Уже говорил на эту тему в Туле. Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которую мне доверили.
На остальные ваши скользкие слова, слова со смыслом, я бы не хотел отвечать.
Я, кстати, вам тоже хотел бы сказать.
– Мне (говорит журналист Sport24 Максим Алланазаров – прим. Sports.ru)?
– Ну да. Какой вопрос вы задали тогда [после матча с «Арсеналом»]?
– Вы справляетесь с работой главного тренера «Спартака»?
– А вы… Какая газета или журнал?
– Sport24.
– А вы справляетесь?
– Со своей работой? Да.
– Ну и я тоже.
– Я сейчас должен встать и уйти, как вы в Туле, да?
– Конечно (смех в зале). Я тогда уже все сказал, зачем еще говорить было.
– Просто вы после Тулы сказали про какую-то лапшу на ушах.
– Я имею в виду, что в одном вопросе было много задано, что у нас это, это, это не получается. Все не получается. Поэтому я не хотел отвечать на этот глупый вопрос.
– А скажите, пожалуйста, что получается?
– Что получается? Я думаю, в первую очередь то, что мы в любом случае двигаемся в своем направлении.
Команда хочет играть в этот футбол. Это мне очень нравится, у меня получается работать с игроками, иметь доверие. Это для тренера самое важное, – заявил Кононов.