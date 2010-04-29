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    Кононов на вопрос, справляется ли он с работой: «А вы справляетесь? Ну и я тоже»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов СМИ Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) пообщался с журналистами.

    – Вы озвучивали цели: второе место и Кубок России. Вы готовы подать в отставку без выполнения целей или переоценили ситуацию и готовы строить команду (вопрос от журналиста «Чемпионата» – прим. Sports.ru)?

    – Я готов готов работать. Уже говорил на эту тему в Туле. Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которую мне доверили.

    На остальные ваши скользкие слова, слова со смыслом, я бы не хотел отвечать.

    Я, кстати, вам тоже хотел бы сказать.

    – Мне (говорит журналист Sport24 Максим Алланазаров – прим. Sports.ru)?

    – Ну да. Какой вопрос вы задали тогда [после матча с «Арсеналом»]?

    – Вы справляетесь с работой главного тренера «Спартака»?

    – А вы… Какая газета или журнал?

    – Sport24.

    – А вы справляетесь?

    – Со своей работой? Да.

    – Ну и я тоже.

    – Я сейчас должен встать и уйти, как вы в Туле, да?

    – Конечно (смех в зале). Я тогда уже все сказал, зачем еще говорить было.

    – Просто вы после Тулы сказали про какую-то лапшу на ушах.

    – Я имею в виду, что в одном вопросе было много задано, что у нас это, это, это не получается. Все не получается. Поэтому я не хотел отвечать на этот глупый вопрос.

    – А скажите, пожалуйста, что получается?

    – Что получается? Я думаю, в первую очередь то, что мы в любом случае двигаемся в своем направлении.

    Команда хочет играть в этот футбол. Это мне очень нравится, у меня получается работать с игроками, иметь доверие. Это для тренера самое важное, – заявил Кононов.

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