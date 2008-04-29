Стерлинг – лучший молодой игрок сезона в Англии по версии футболистов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
В голосовании PFA 24-летний хавбек опередил Трента Александера-Арнолда («Ливерпуль»), Бернарду Силву («Ман Сити»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Дэвида Брукса («Борнмут»).
Приз вручается с сезона-1973/74. В прошлом сезоне лучшим был назван вингер «Ман Сити» Лерой Сане.
Кроме того, Стерлинг вошел в топ-6 в голосовании за лучшего игрока сезона в Англии.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
фото: официальный сайт PFA.