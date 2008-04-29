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    Стерлинг – лучший молодой игрок сезона в Англии по версии футболистов

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Рахим Стерлинг Ассоциация профессиональных футболистов Англии Футбол

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.

    В голосовании PFA 24-летний хавбек опередил Трента Александера-Арнолда («Ливерпуль»), Бернарду Силву («Ман Сити»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Дэвида Брукса («Борнмут»).

    Приз вручается с сезона-1973/74. В прошлом сезоне лучшим был назван вингер «Ман Сити» Лерой Сане.

    Кроме того, Стерлинг вошел в топ-6 в голосовании за лучшего игрока сезона в Англии.

    С его статистикой можно ознакомиться здесь.

    фото: официальный сайт PFA.

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