Стерлинг – лучший молодой игрок сезона в Англии по версии футболистов

Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии футболистов.

В голосовании PFA 24-летний хавбек опередил Трента Александера-Арнолда («Ливерпуль»), Бернарду Силву ( ), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Дэвида Брукса («Борнмут»).

Приз вручается с сезона-1973/74. В прошлом сезоне лучшим был назван вингер «Ман Сити» Лерой Сане.

Кроме того, Стерлинг вошел в топ-6 в голосовании за лучшего игрока сезона в Англии.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

фото: официальный сайт PFA.