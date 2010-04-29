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    Тренерами Тарасовой и Морозова будут Мозер и Зуева

    Теги сборная России ФФКР Марина Зуева пары Нина Мозер Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

    Нина Мозер и Марина Зуева станут тренерами российской спортивной пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

    Тарасова и Морозов до сезона-2018/19 тренировались под руководством Нины Мозер. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане пара стала работать с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым. В конце этого сезона Траньков заявил, что не готов продолжать сотрудничество с фигуристами в качестве основного тренера. 

    «Серебряные призеры Олимпиады в Корее в командных соревнованиях Евгения Тарасова – Владимир Морозов будут тренироваться под руководством тренеров Марины Зуевой и Нины Мозер.

    Сегодня в ФФКР состоялось рассмотрение планов пары на сезон, а также был решен вопрос о тренерах спортсменов, с которыми они будут работать в следующем сезоне», – говорится в заявлении организации. 

    Тренер Марина Зуева живет и работает в США. 

    Траньков отказался от нашей лучшей пары, и она осталась без тренера. Как так вышло?

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