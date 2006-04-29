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    «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и поднялся на 5-е место. До зоны ЛЧ 6 очков

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Футбол

    Сегодня в рамках 26-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

    Команда Олега Кононова набрала 40 очков и поднялась на 5-е место. Красно-белые отстают от третьего места, дающего право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на 6 очков.

    В пяти последних матчах «Спартак» набрал 4 очка, потерпев три поражения.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Спартак – Рубин 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    29 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Фернандо, 1:1 – 87 Сорокин.
    СпартакМаксименко, Джикия, Айртон, Боккетти, Гулиев, Ханни, Зобнин, Фернандо (Умяров, 90), Глушаков (Ещенко, 46), Ломовицкий (Мелкадзе, 73), Зе Луиш.
    РубинКоновалов, Цаллагов, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Коновалов, Байрамян (Сагитов, 70), Подберезкин (Пантелеев, 78), Сорокин, Полоз.
    Предупреждения:
    Ломовицкий (14), Зе Луиш (41), Сорокин (45).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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