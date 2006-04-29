«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и поднялся на 5-е место. До зоны ЛЧ 6 очков

Сегодня в рамках 26-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
Команда Олега Кононова набрала 40 очков и поднялась на 5-е место. Красно-белые отстают от третьего места, дающего право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на 6 очков.
В пяти последних матчах «Спартак» набрал 4 очка, потерпев три поражения.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Джикия, Айртон, Боккетти, Гулиев, Ханни, Зобнин, Фернандо (Умяров, 90), Глушаков (Ещенко, 46), Ломовицкий (Мелкадзе, 73), Зе Луиш.
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Рубин –
Коновалов, Цаллагов, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Коновалов, Байрамян (Сагитов, 70), Подберезкин (Пантелеев, 78), Сорокин, Полоз.
- Предупреждения:
- Ломовицкий (14), Зе Луиш (41), Сорокин (45).