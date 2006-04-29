«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и поднялся на 5-е место. До зоны ЛЧ 6 очков

Сегодня в рамках 26-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

Команда Олега Кононова набрала 40 очков и поднялась на 5-е место. Красно-белые отстают от третьего места, дающего право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на 6 очков.

В пяти последних матчах «Спартак» набрал 4 очка, потерпев три поражения.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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