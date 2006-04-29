Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Малкин тренируется в одном звене с Гусевым и Кучеровым перед ЧМ-2019

    Теги Сборная России по хоккею Евгений Малкин Александр Овечкин Дмитрий Орлов чемпионат мира Евгений Кузнецов Никита Гусев Никита Кучеров Егор Яковлев Артем Сергеев Владимир Ткачев Анатолий Голышев Павел Красковский Спорт-Экспресс Хоккей

    Тренерский штаб сборной России принял решение по игрокам, которые покинут команду и не будут принимать участие в дальнейшей подготовке команды к ЧМ-2019. 

    «Штаб сборной благодарит защитников Артема Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем», – сообщает пресс-служба ФХР в твиттере.

    В понедельник, 29 апреля, команда тренировалась в следующих сочетаниях:

    Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин

    «Белые»: Сергачев – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров

    «Синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов

    «Красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин

    «Зеленые»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев. 

    30 апреля к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

    С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура в Чехии.

    ЧМ-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться