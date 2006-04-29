Малкин тренируется в одном звене с Гусевым и Кучеровым перед ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России принял решение по игрокам, которые покинут команду и не будут принимать участие в дальнейшей подготовке команды к ЧМ-2019.

«Штаб сборной благодарит защитников Артема Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем», – сообщает пресс-служба ФХР в твиттере.

В понедельник, 29 апреля, команда тренировалась в следующих сочетаниях:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин

«Белые»: Сергачев – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров

«Синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов

«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин

«Зеленые»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.

30 апреля к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура в Чехии.

ЧМ-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.