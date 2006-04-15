«Барселона» отказалась от трансфера Йовича

Нападающий франкфуртского Лука Йович не перейдет в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб отказался от трансфера 21-летнего серба.

«Барселону» не убедили определенные качества Йовича: игра в пас, работа на команду, умение оттягиваться из штрафной, поскольку клуб искал игрока более широкого диапазона, чем завершитель.

Кроме того, «Барсу» смутила высокая цена, которую «Айнтрахт» затребовал за форварда. Ранее сообщалось, что Йовичем также интересуются «Реал» и «Бавария».