Драфт НХЛ-2019. Подколзин занял второе место в финальном рейтинге игроков из Европы, Мисюль – 8-й

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг хоккеистов из Европы перед драфтом-2019.
Первое место занял финский нападающий Каапо Какко. На второй позиции расположился Василий Подколзин.
1. н Каапо Какко (ТПС, Финляндия)
2. н Василий Подколзин («СКА-Нева», ВХЛ)
3. з Виктор Содерстрем («Брюнэс», Швеция)
4. з Вилле Хейнола (Лукко, Финляндия)
5. з Филип Броберг (АИК, Швеция)
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8. з Данил Мисюль («Локо», МХЛ)
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12. н Павел Дорофеев («Стальные Лисы», МХЛ)
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16. з Семен Чистяков («Толпар», МХЛ)
17. н Кирилл Слепец («Локомотив», КХЛ)
18. н Егор Спиридонов («Стальные Лисы», МХЛ)
19. н Даниил Гутик («Локо», МХЛ)
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30. н Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ)
Добавим, что голкипер системы «Сочи» Петр Кочетков занял первое место в рейтинге среди европейских вратарей.