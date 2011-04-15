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    Драфт НХЛ-2019. Подколзин занял второе место в финальном рейтинге игроков из Европы, Мисюль – 8-й

    Теги Локомотив НХЛ драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-Нева Стальные Лисы Локо Омские Ястребы Даниил Мисюль Егор Спиридонов Павел Дорофеев Василий Подколзин Каапо Какко Кирилл Слепец Петр Кочетков Вилле Хейнола Филип Броберг Хоккей

    Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг хоккеистов из Европы перед драфтом-2019.

    Первое место занял финский нападающий Каапо Какко. На второй позиции расположился Василий Подколзин.

    1. н Каапо Какко (ТПС, Финляндия)

    2. н Василий Подколзин («СКА-Нева», ВХЛ)

    3. з Виктор Содерстрем («Брюнэс», Швеция)

    4. з Вилле Хейнола (Лукко, Финляндия)

    5. з Филип Броберг (АИК, Швеция)

    ...

    8. з Данил Мисюль («Локо», МХЛ)

    ...

    12. н Павел Дорофеев («Стальные Лисы», МХЛ)

    ...

    16. з Семен Чистяков («Толпар», МХЛ)

    17. н Кирилл Слепец («Локомотив», КХЛ)

    18. н Егор Спиридонов («Стальные Лисы», МХЛ)

    19. н Даниил Гутик («Локо», МХЛ)

    ...

    30. н Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ)

    Добавим, что голкипер системы «Сочи» Петр Кочетков занял первое место в рейтинге среди европейских вратарей.

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