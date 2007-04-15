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    НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»

    Теги СКА Трактор возможные переходы Рейнджерс НХЛ КХЛ Игорь Шестеркин Виталий Кравцов Хоккей

    Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переходят в «Рейнджерс».

    Оба хоккеиста согласовали 3-летние контракты с клубом из Нью-Йорка. Об этом сообщает The Athletic.

    Ожидается, что Шестеркин и Кравцов приедут в Северную Америку в конце мая. 

    В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 19-летний Кравцов провел 50 матчей и набрал 21 (8+13) очко. «Рейнджерс» выбрали его под общим 9-м номером на драфте-2018.

    23-летний Шестеркин провел в составе СКА 28 матчей и одержал 24 победы. На его счету 10 шатаутов. В среднем он пропускал 1,11 шайбы и отражал 95,3% бросков. Он был выбран нью-йоркцами на драфте-2014 под общим 118-м номером.

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