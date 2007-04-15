НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»

Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий Виталий Кравцов переходят в «Рейнджерс».

Оба хоккеиста согласовали 3-летние контракты с клубом из Нью-Йорка. Об этом сообщает The Athletic.

Ожидается, что Шестеркин и Кравцов приедут в Северную Америку в конце мая.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 19-летний Кравцов провел 50 матчей и набрал 21 (8+13) очко. «Рейнджерс» выбрали его под общим 9-м номером на драфте-2018.

23-летний Шестеркин провел в составе СКА 28 матчей и одержал 24 победы. На его счету 10 шатаутов. В среднем он пропускал 1,11 шайбы и отражал 95,3% бросков. Он был выбран нью-йоркцами на драфте-2014 под общим 118-м номером.