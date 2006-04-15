Чакир назначен на ответный матч «Ман Сити» и «Тоттенхэма»

назначил судей на два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 17 апреля.

На игре – «Тоттенхэм» (0:1 – первый матч) будет работать турецкая бригада арбитров во главе с . Его помощники – Бахаттин Дуран и Тарик Онгун, четвертый рефери – Артур Диаш из Португалии. Видеоассистентами на матче будут итальянцы и Марко Гуида.

На ответный матч «Порту» с (0:2 – первая игра) назначены голландцы. Главный арбитр – Данни Маккели, его помощники – Марио Дикс и Хессел Стегстра. Четвертый судья – грек Тасос Сидиропулос, видеоассистенты также из Нидерландов – Пол ван Букел и Йохем Кампхюйс.