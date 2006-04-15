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    Чакир назначен на ответный матч «Ман Сити» и «Тоттенхэма»

    Теги Ливерпуль Порту Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА судьи Тоттенхэм Марко Гуида Джюнейт Чакир Анастасиос Сидиропулос Данни Маккели Артур Соареш Диаш Пол ван Букел Йохем Кампхюйс Хессел Стегстра Тарик Онгун Бахаттин Дуран Марио Дикс Массимилиано Иррати Футбол

    УЕФА назначил судей на два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 17 апреля.

    На игре «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (0:1 – первый матч) будет работать турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакиром. Его помощники – Бахаттин Дуран и Тарик Онгун, четвертый рефери – Артур Диаш из Португалии. Видеоассистентами на матче будут итальянцы Массимилиано Иррати и Марко Гуида.

    На ответный матч «Порту» с «Ливерпулем» (0:2 – первая игра) назначены голландцы. Главный арбитр – Данни Маккели, его помощники – Марио Дикс и Хессел Стегстра. Четвертый судья – грек Тасос Сидиропулос, видеоассистенты также из Нидерландов – Пол ван Букел и Йохем Кампхюйс.

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