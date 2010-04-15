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    Жозеп Бартомеу: «Дембеле как игрок намного лучше Неймара»

    Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Иван Ракитич Неймар Филиппе Коутиньо Жозеп Бартомеу Усман Дембеле Футбол

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу оценил игру вингера Усмана Дембеле и других футболистов команды.

    «Я уже объяснял, что на деньги от продажи Неймара у нас появился проект с Дембеле и Коутиньо.

    Уровень Дембеле сейчас лучше, чем у Неймара. Он намного лучше как игрок, чем Неймар, он уже адаптировался.

    Ракитич очень важен для нас. Мы действительно обещали ему, что улучшим контракт. Но сейчас дело не в спортивной составляющей. Переговоры пришлось отложить из-за финансовых проблем.

    Коутиньо – отличный игрок, превосходный, он становится все лучше и лучше. Играть в «Барселоне» нелегко.

    У Филиппе в прошлом сезоне было шесть месяцев, и сейчас он готов. Тренер верит в него, он игрок мирового уровня, и мы многого ожидаем от него», – сказал Бартомеу.

    21-летний Дембеле забил 8 голов и отдал 4 голевых паса в 25 играх Ла Лиги в этом сезоне.

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