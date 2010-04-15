Василий Уткин: «Матч ТВ» последовательно просирает все, к чему прикасается»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о руководстве .

Канал потерял права на показ матчей английской премьер-лиги. Их получила компания Rambler.

— Почему Rambler Group удалось обойти профессиональный спортивный канал ?

— Потому что они предложили больше денег. Мне не хотелось бы на эту тему говорить, так как меня легко представить обиженным человеком…

— Но в твиттере вы ретвитите «Матч ТВ».

— Я ретвичу то, что представляет для меня интерес. Какая разница, кто это написал. «Матч ТВ» — источник новостей. Я и троллю их периодически.

Но «Матч ТВ» последовательно просирает все, к чему прикасается. История с английской премьер-лигой, теперь об этом уже можно говорить: они думали, что они монополисты, и предложили немного меньше денег, чем раньше. Они думали, что могут диктовать условия. Но как же можно было так просчитаться?

Многих удивляет, что Rambler купил себе права на АПЛ и собирается показывать их силами своих кинотеатров Okko. Эти кинотеатры чрезвычайно удобны, потому что там не бывает перебоев с сигналом, ты можешь выбирать время для просмотра, когда тебе удобнее.

Это и есть смерть телевидения, но не как жанра, а телевизора как бытового прибора. Потому я говорю, что «Матч ТВ» просрал трансляцию – он абсолютно недооценил читавшуюся ситуацию на рынке. Они продолжают думать, что они тут единственные, но это не так.

А что касается возможности работать на Rambler, то для меня это очень важный вопрос. Это не вопрос одного лишь желания. Понимаете, я бы, конечно, этого хотел...

Я хорохорился и так или иначе прошел эту историю, но ситуация, когда после одного матча на чемпионате мира мне сказали, что дальше не получится... Это был очень серьезный удар. Я практически не ходил на футбол, потому что не хотел, чтобы люди меня о чем-то расспрашивали.

Я, конечно, работал, делал YouTube, но ни с кем не хотелось разговаривать, потому что ситуация, когда ты знаешь всю подоплеку, знаешь, как и почему это произошло… А потом мне говорят: «Возвращайтесь, Василий, на ТВ». И бесит страшно. Понимаешь, что люди-то не виноваты, но хочется сбежать.

В общем, это было непросто, и для меня это не вопрос желания. Если меня пригласил Эрнст и не мог отстоять… Это как голыми руками уголь ворошить.

Я жду, пока принесут кочергу, это сложный для меня вопрос, а не то – хочу я или не хочу, и сколько мне заплатят денег. Поэтому я не буду это обсуждать, – сказал Уткин.

«Коммерсант»: «Рамблер» купил права на АПЛ за 7 млн евро в год, «Матч ТВ» предлагал 5,5 млн