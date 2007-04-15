Sport24: руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор после поражения от «Ростова»

У руководства и главного тренера Олега Кононова состоялась беседа после поражения от (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

Телефонный разговор был жестким, сообщает Sport24.

Перед игрой в -на-Дону команда Кононова дома уступила ЦСКА (0:2) в московском дерби.

занимает 5-е место в чемпионате России, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, а от лидирующего «Зенита» – на 12.

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