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    Sport24: руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор после поражения от «Ростова»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Олег Кононов Футбол

    У руководства «Спартака» и главного тренера Олега Кононова состоялась беседа после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

    Телефонный разговор был жестким, сообщает Sport24.

    Перед игрой в Ростове-на-Дону команда Кононова дома уступила ЦСКА (0:2) в московском дерби.

    «Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, а от лидирующего «Зенита» – на 12.

    Разговоры Кононова об автобусе смешны. «Спартак» просто не умеет позиционно атаковать

    Карпин не стесняется автобуса (трамвая, поезда), ведь «Ростов» победил. Кононов еще верит в чемпионство

    «Спартака» хватает на 20 минут. Дальше начинается катастрофа

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