Sport24: руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор после поражения от «Ростова»

У руководства «Спартака» и главного тренера Олега Кононова состоялась беседа после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.
Телефонный разговор был жестким, сообщает Sport24.
Перед игрой в Ростове-на-Дону команда Кононова дома уступила ЦСКА (0:2) в московском дерби.
«Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, а от лидирующего «Зенита» – на 12.
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«Спартака» хватает на 20 минут. Дальше начинается катастрофа