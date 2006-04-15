Тер Стеген об игре с «МЮ»: «Мы не «ПСЖ»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поделился ожиданиями от ответной игры против «Манчестер Юнайтед» (1:0 – первый матч).

«Мы встречаемся с соперником, который хочет победить. Мы тоже хотим. Да, они выиграли несколько матчей на выезде, а у нас не такое значительное преимущество. Мы хотим не только защитить его, но и увеличить. Для этого нужно провести хорошую игру.

Нас ждет очень сложный матч. У них очень быстрые игроки, нужно за ними присматривать, думаю, это и будет ключом к успеху в завтрашней игре, как мы видели в первом матче. Мы хотим доминировать, как и всегда, но если придется защищаться – будем защищаться.

Хорошая новость заключается в том, что мы отличаемся от «ПСЖ». Ситуация опасная, преимущество небольшое. Нужно играть как всегда, держать мяч, создавать моменты.

Нам не нужно напоминать о том, что было в матчах с «Ромой» [в прошлом сезоне]. Мы не хотим повторения. Мы должны опираться на предыдущий опыт, но при этом смотреть вперед. Надеюсь, сможем обыграть «МЮ» благодаря болельщикам», – сказал тер Стеген.