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    Президент «Анжи» о долгах: «Ведем переговоры с «Газпромом». Если помогут, будем очень благодарны»

    Теги премьер-лига Россия бизнес Анжи Газпром кризис Осман Кадиев Футбол

    Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    Ранее появилась информация, что сумма задолженности махачкалинского клуба составляет 250 миллионов рублей. 

    «Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у «Анжи» плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с «Газпромом», наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и «Анжи».

    Мы обратились за помощью, и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги – 50 на 50, но мы будем бороться», – сказал Кадиев.

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