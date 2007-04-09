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    Рахим Стерлинг: «Горжусь тем, что я черный»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Рахим Стерлинг Футбол

    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался по поводу расизма в футболе.

    «Не думаю, что я пытаюсь повести всех за собой или веду всех за собой. Нужно просто говорить о том, что ты испытал. Просто некоторые люди, возможно, стараются уйти от этой темы.

    Я человек, и когда я чувствую несправедливость, я хочу говорить об этом, чтобы люди понимали и мою точку зрения. Я думаю, что это лучший способ с отрывом. Чем больше игроков будут об этом говорить, тем лучше будет ситуация.

    Лично я бы не согласился с тем, что нужно уходить с поля при проявлениях расизма. Победив, ты причинишь им боль сильнее, они просто пытаются унизить человека. Если уйти с поля – они одержат победу. Поэтому забить или победить лучше.

    Когда я рос, мама всегда говорила, что я прекрасный черный ребенок, и я это знаю. Когда я это слышу, в этом нет ничего нового для меня. Я знаю, что я черный и я доволен этим, я горжусь.

    Я уверен в своем теле, но в то же время эти оскорбления – это неправильно. Для некоторых это неприемлемо, нельзя позволять унижать себя. Мама говорила мне всегда любить себя таким, какой я есть.

    Честно говоря, в Лондоне со мной не случалось расистских проблем. Это было в основном тогда, когда я переехал севернее, в Ливерпуль. Там я впервые с этим столкнулся.

    В Лондоне с самого детства на ежедневной основе ты находишься в разнообразном сообществе. Так что со мной было всего несколько случаев в академии «Ливерпуля» и потом уже – когда я стал профессионалом», – сказал Стерлинг.

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