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    Матч «МЮ» – «Барселона» обслужит Рокки, дель Серро назначен на игру «Аякс» – «Ювентус»

    Теги Манчестер Юнайтед Аякс Ювентус Барселона Лига чемпионов судьи Даниэле Орсато Джанлука Рокки Карлос дель Серро Гранде Массимилиано Иррати Алехандро Эрнандес Футбол

    Стали известны арбитры, которые назначены на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» и «Аякс» – «Ювентус».

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Джанлукой Рокки.

    Его ассистентами будут Филиппо Мели и Маттео Пассери.

    Резервный судья – Даниэле Орсато.

    Видеопомощники рефери – Массимилиано Иррати и Марко Гвида. 

    На матч «Аякс» – «Ювентус» назначены испанские судьи.

    Главный арбитр – Карлос дель Серро, его ассистенты – Хуан Юсте и Роберто Алонсо.

    Резервный судья – Тасос Сидиропулос.

    Видеопомощники рефери – Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

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