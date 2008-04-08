Матч «МЮ» – «Барселона» обслужит Рокки, дель Серро назначен на игру «Аякс» – «Ювентус»

Стали известны арбитры, которые назначены на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» и «Аякс» – «Ювентус».
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Джанлукой Рокки.
Его ассистентами будут Филиппо Мели и Маттео Пассери.
Резервный судья – Даниэле Орсато.
Видеопомощники рефери – Массимилиано Иррати и Марко Гвида.
На матч «Аякс» – «Ювентус» назначены испанские судьи.
Главный арбитр – Карлос дель Серро, его ассистенты – Хуан Юсте и Роберто Алонсо.
Резервный судья – Тасос Сидиропулос.
Видеопомощники рефери – Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.