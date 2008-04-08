Матч «МЮ» – «Барселона» обслужит Рокки, дель Серро назначен на игру «Аякс» – «Ювентус»

Стали известны арбитры, которые назначены на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – и «Аякс» – «Ювентус».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» обслужит бригада арбитров из Италии во главе с .

Его ассистентами будут Филиппо Мели и Маттео Пассери.

Резервный судья – .

Видеопомощники рефери – Массимилиано Иррати и Марко Гвида.

На матч «Аякс» – назначены испанские судьи.

Главный арбитр – Карлос дель Серро, его ассистенты – Хуан Юсте и Роберто Алонсо.

Резервный судья – Тасос Сидиропулос.

Видеопомощники рефери – и Хуан Мартинес.