Быстров о конфликте в «Зените» из-за Халка и Витцеля: «Спаллетти взял все в свои руки, но обосрался»

Бывший полузащитник Владимир Быстров вспомнил 2012 год, когда в команду пришли Халк и .

– Руководство поставило задачу выиграть Лигу чемпионов, а для этого вроде бы не хватало только нашего костяка. Начались резкие перестановки.

Появились Халк и Витцель. Не скажу, что у нас была ревность или зависть. Но такая кардинальная смена курса в трансферной политике разрушила все. Развалился коллектив. Если клуб поворачивается задницей к людям, которые бились за него и выходили на поле с температурой 38, то ты волей-неволей будешь недоволен.

Нас предупредили, что клуб взял новый курс и хочет выиграть Лигу чемпионов. Менеджеры нас выслушали, сказали, что мы правы, что надо усиливаться, но не забывать о своих воспитанниках. С нами согласились, но в итоге сделали по-своему.

– Поэтому Денисов был недоволен и просил поднять зарплату россиянам?

– Это все бред! Он не просил перед игрой против никаких денег. Не было такого, что Денисов сказал, мол, я не буду играть, пока не поднимете зарплату до уровня иностранцев.

Близко знаю Игоря, он бы мне врать не стал. Поэтому вдвойне было неприятно, когда президент, тренер говорили, что Денисов нехороший, а ты понимаешь, что все было совсем по-другому. Но другие ребята не общались с Игорем так, как я, и верили в то, что им говорили.

– Но ведь Игоря в итоге вернули.

– Потому что мы об этом постоянно просили. Как только Денисов вернулся в основу, то на общем собрании попросил Спаллетти при всех сказать, на самом ли деле он вместе с руководством обсуждал с Денисовым зарплату. Лучано замялся, так как он же и был инициатором отправки Игоря и Саши в дубль. Якобы они портят атмосферу в коллективе. Но ему в итоге пришлось признать, что Игорь не говорил с руководством о деньгах.

Халк и Витцель – отличные футболисты. Но усиление нужно было делать грамотно, чтобы остальные ребята, которые много сделали для клуба, не пострадали. А в итоге тренер с согласия руководства решил взять все в свои руки, но обосрался, – сказал Быстров.