«Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ, пропустив с пенальти на 91-й минуте

В 29-м туре чемпионата Голландии «Витесс» упустил победу в концовке матча с ПСВ (3:3).

Команда российского тренера Леонида Слуцкого трижды по ходу игры вела в счете, но в итоге не смогла удержать победный результат – на 91-й минуте ничью ПСВ ударом с пенальти принес Ирвинг Лосано.

Эйндховенцы, потеряв очки, опустились с первого на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Аякс», который лидирует при равном количестве очков по дополнительным показателям. «Витесс» остался на седьмой позиции.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

Таблица эредивизи

Статистика эредивизи