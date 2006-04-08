«Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ, пропустив с пенальти на 91-й минуте

В 29-м туре чемпионата Голландии «Витесс» упустил победу в концовке матча с ПСВ (3:3).
Команда российского тренера Леонида Слуцкого трижды по ходу игры вела в счете, но в итоге не смогла удержать победный результат – на 91-й минуте ничью ПСВ ударом с пенальти принес Ирвинг Лосано.
Эйндховенцы, потеряв очки, опустились с первого на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Аякс», который лидирует при равном количестве очков по дополнительным показателям. «Витесс» остался на седьмой позиции.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
- Дата проведения
- 7 апреля, 17.45, «ГелреДом»
- Голы:
- 1:0 – 13 Сереро, 1:1 – 41, пенальти Лосано, 2:1 – 59 Эдегор, 2:2 – 70 де Йонг, 3:2 – 83 Матавж, 3:3 – 90, пенальти Лосано.
-
Витесс –
Пасвеер, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Кларк, Эдегор, Сереро, Беро, Бюттнер, Бейтинк (Матавж, 75), Линссен (Дауда, 72; Дуки, 90).
-
ПСВ –
Зут, Думфрис, Швааб, Виргевер, Тасенде, Росарио, Перейро (Ихаттарен, 46), Хендрикс (Гакпо, 80), Лосано, де Йонг, Бергвейн.
- Удаление:
- ван дер Верфф (89).