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    «Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ, пропустив с пенальти на 91-й минуте

    Теги высшая лига Голландия ПСВ Витесс результаты Футбол

    В 29-м туре чемпионата Голландии «Витесс» упустил победу в концовке матча с ПСВ (3:3).

    Команда российского тренера Леонида Слуцкого трижды по ходу игры вела в счете, но в итоге не смогла удержать победный результат – на 91-й минуте ничью ПСВ ударом с пенальти принес Ирвинг Лосано.

    Эйндховенцы, потеряв очки, опустились с первого на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Аякс», который лидирует при равном количестве очков по дополнительным показателям. «Витесс» остался на седьмой позиции.

     

    На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

    Витесс – ПСВ 3:3 (1:1, 2:2)
    Дата проведения
    7 апреля, 17.45, «ГелреДом»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Сереро, 1:1 – 41, пенальти Лосано, 2:1 – 59 Эдегор, 2:2 – 70 де Йонг, 3:2 – 83 Матавж, 3:3 – 90, пенальти Лосано.
    ВитессПасвеер, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Кларк, Эдегор, Сереро, Беро, Бюттнер, Бейтинк (Матавж, 75), Линссен (Дауда, 72; Дуки, 90).
    ПСВЗут, Думфрис, Швааб, Виргевер, Тасенде, Росарио, Перейро (Ихаттарен, 46), Хендрикс (Гакпо, 80), Лосано, де Йонг, Бергвейн.
    Предупреждения:
    Росарио (16), Пасвеер (40), Виргевер (60), Думфрис (77), Караваев (79).
    Удаление:
    ван дер Верфф (89).

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