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    «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Отрыв от «Краснодара» сократился до 4 очков

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Футбол

    В 22-м туре премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с лидером чемпионата – «Зенитом» (1:1).

    Таким образом, отрыв петербуржцев от идущего на втором месте «Краснодара» сократился до четырех очков.

    «Локомотив», в свою очередь, остался четвертым с 36 очками.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Также на Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.

    Локомотив – Зенит 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    7 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 54 Ракицкий, 1:1 – 61 Игнатьев.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хеведес, 84), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).
    ЗенитЛунев, Смольников (Анюков, 46), Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Мак, 79), Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 89), Дзюба, Азмун.
    Предупреждения:
    Эдер (14), Кварацхелия (39), Ригони (49), Чорлука (53), Оздоев (62), Рыбус (79), Миранчук (82), Барриос (89).

     

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