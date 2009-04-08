«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Отрыв от «Краснодара» сократился до 4 очков

В 22-м туре премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с лидером чемпионата – «Зенитом» (1:1).
Таким образом, отрыв петербуржцев от идущего на втором месте «Краснодара» сократился до четырех очков.
«Локомотив», в свою очередь, остался четвертым с 36 очками.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также на Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хеведес, 84), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).
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Зенит –
Лунев, Смольников (Анюков, 46), Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Мак, 79), Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 89), Дзюба, Азмун.