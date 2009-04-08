«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Отрыв от «Краснодара» сократился до 4 очков

В 22-м туре премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с лидером чемпионата – «Зенитом» (1:1).

Таким образом, отрыв петербуржцев от идущего на втором месте «Краснодара» сократился до четырех очков.

«Локомотив», в свою очередь, остался четвертым с 36 очками.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также на Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.

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