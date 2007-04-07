Галицкий о Мамаеве: «11 тысяч мальчиков в академии «Краснодара» должны знать, что неправильно втроем бить лежачего»

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий высказался о ситуации с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.

– «Краснодар» практически сразу объявил, что расторгнет контракт с Мамаевым.

– У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать. Как бы я ни относился к человеку, я не хочу влиять на решение суда своими дополнительными словами. Поэтому все, что мы можем сделать, – это молчать до того момента, пока не определит суд.

Наши отношения с Павлом – это наши отношения с Павлом. Но российская тюрьма — это не санаторий на берегу моря. Это достаточно сложное для человеческой жизни испытание. И я не хотел бы быть тем человеком, который к этому дополнительно прилагает руку.

– Так история с разрывом контракта — это разве не то же самое? Вы принимали участие в этом решении? Лично вы?

– Конечно. Вы какое слово не поняли из русского?

– Я все слова поняла.

– Тогда конкретно — что вам еще непонятно? Спрашивайте, окей.

– Вы, по сути, приняли решение о том, что нужно разорвать с ним контракт.

– Да.

– Почему?

– Я же вам сказал, что я не буду комментировать, потому что никому, наверное, оказаться в тюрьме я бы не пожелал. Это за исключением тех людей, которые совершили какие-то тяжелые вещи. Там убийство или что-то такое.

Это не самое приятное времяпрепровождение для человека. Наверное, что-то в жизни он делал так, что это туда его привело. И я думаю, что это для него тяжелый урок. Я думаю, что он уже понял, что это тяжело все.

– Зачем же вы наказываете его еще раз?

– Мы не наказываем никого. Наказывает суд. Понимаете? Или суд не наказывает. Суд принимает решение.

– Я не комментирую решение суда. Суд принял свое решение.

– А я еще раз вам говорю. У нас 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков. За это им платят такие деньги.

Если они думают, что живут в обществе, и они свободны от него, то надо к классику обращаться. Когда их фамилии на стадионах выкрикивают десятки тысяч, это налагает на них обязательства — хотят они этого, не хотят, они должны это понимать.

Как любой богатый человек, как я, мы ограничены в каких-то вещах, которые могут быть позволительны, извините за такое слово, более простым людям. И если вы не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, идите в другую жизнь. Пожалуйста, не надо зарабатывать столько денег, не надо быть кумирами для десятков тысяч. Но если ты уже пришел туда, то ты должен понять одно: эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе как о кумире. И твоя поведенческая модель должна этому соответствовать.

Особенно в таком клубе, как наш. Где у нас 11 тысяч мальчиков надевают майку «Краснодара», и многие в ней ложатся спать. И они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека. И хотим мы, не хотим, мы обязаны на это реагировать.

При этом мы тут не святые, совершаем в своей жизни ошибки. И я не желаю Павлу зла. И я хочу, чтобы это для него быстрее все закончилось. Но еще раз повторяю, раз уж вы меня вынудили на этот разговор – эти 11 тысяч мальчиков должны знать, мы всегда будем так реагировать, когда это будет касаться такой поведенческой модели.

Потому что те, кто выходит сюда, они кумиры для этих молодых ребят, для этих малолетних людей, которые смотрят на них с широкими глазами. И они должны соответствовать этому, – сказал Галицкий.

Ого, Галицкий заговорил: о парках для людей, отказе от Мамаева, продаже «Магнита» и слезах из-за футбола