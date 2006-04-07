Чемпионат России. Трансляция. «Ростов» в гостях у «Уфы», «Локомотив» против «Зенита»

В 22-м туре РПЛ «Спартак» дома проиграл ЦСКА (0:2), «Краснодар» в меньшинстве победил «Крылья Советов» (1:0).
В воскресенье «Ростов» играет на выезде с «Уфой», а «Зенит» – с «Локомотивом».
Чемпионат России
22-й тур
- Дата проведения
- 7 апреля, 11.30, «Нефтяник»
- Гол:
- 1:0 – 25 Игбоун.
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Уфа –
Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликин, Карп, Бизяк (Вомбергар, 69), Безденежных (Алиев, 84), Никитин, Ванек (Пауревич, 57), Неделчару, Игбоун.
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Ростов –
Песьяков, Чернов, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк, Норманн, Зуев (Ионов, 65), Попов (Зайнутдинов, 24), Еременко, Логашов, Шомуродов (Сигурдарсон, 79).
- Предупреждения:
- Зайнутдинов (24), Карп (54), Норманн (71), Йокич (90).
- Дата проведения
- 7 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Годзюр, Кулаков, Страннберг, Меркулов, Поляков, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев, Димитров, Бикфалви, Панюков.
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Енисей –
Нестеренко, Кичин, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко, Зотов, Сарр, Торбинский, Ятченко, Кутьин, Саркисов.
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.30, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 6 апреля, 14.00, «Анжи-Арена»
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Анжи –
Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Гиголаев, Иванченко (Закиров, 57), Кулик, Ондуа, Ахъядов, Кацаев (Маркелов, 66), Понсе (Долгов, 87).
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Динамо –
Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов (Рауш, 54), Тетте, Панченко, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 46), Мигел Кардозу (Липовой, 63), Луценко.
- Удаление:
- Тетте (90).
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
- Гол:
- 1:0 – 90, пенальти Классон.
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Скопинцев, Газинский, Каборе, Перейра (Стоцкий, 73), Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов, 67), Классон.
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Крылья Советов –
Рыжиков, Полуяхтов, Самарджич, Бурлак, Денисов, Самедов, Тимофеев, Рабиу (Антон, 58), Зиньковский, Канунников (Шейдаев, 87), Ананидзе.
- Предупреждения:
- Тимофеев (5), Самарджич (30), Мартынович (52), Петров (63), Полуяхтов (63), Денисов (90).
- Удаление:
- Петров (71).
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.00, «Открытие Арена»
- Голы:
- 0:1 – 46 Сигурдссон, 0:2 – 55 Сигурдссон.
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Спартак –
Селихов (Максименко, 68), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Глушаков (Гулиев, 63), Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин, Родриго Бекао, Дивеев, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Щенников, Влашич, Чалов (Бийол, 90), Сигурдссон (Ефремов, 90).
- Предупреждения:
- Родриго Бекао (49), Ахметов (52), Гулиев (63), Джикия (73).
- Дата проведения
- 8 апреля, 17.00, «Газовик»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.