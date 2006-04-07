Чемпионат России. Трансляция. «Ростов» в гостях у «Уфы», «Локомотив» против «Зенита»

В 22-м туре РПЛ «Спартак» дома проиграл ЦСКА (0:2), «Краснодар» в меньшинстве победил «Крылья Советов» (1:0).

В воскресенье «Ростов» играет на выезде с «Уфой», а «Зенит» – с «Локомотивом».

Чемпионат России

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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