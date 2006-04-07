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    Чемпионат России. Трансляция. «Ростов» в гостях у «Уфы», «Локомотив» против «Зенита»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Анжи Енисей Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Футбол

    В 22-м туре РПЛ «Спартак» дома проиграл ЦСКА (0:2), «Краснодар» в меньшинстве победил «Крылья Советов» (1:0).

    В воскресенье «Ростов» играет на выезде с «Уфой», а «Зенит» – с «Локомотивом».

    Чемпионат России

    22-й тур

    Уфа – Ростов 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 11.30, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 25 Игбоун.
    УфаБеленов, Живоглядов, Йокич, Аликин, Карп, Бизяк (Вомбергар, 69), Безденежных (Алиев, 84), Никитин, Ванек (Пауревич, 57), Неделчару, Игбоун.
    РостовПесьяков, Чернов, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк, Норманн, Зуев (Ионов, 65), Попов (Зайнутдинов, 24), Еременко, Логашов, Шомуродов (Сигурдарсон, 79).
    Предупреждения:
    Зайнутдинов (24), Карп (54), Норманн (71), Йокич (90).

     

    Урал – Енисей
    Дата проведения
    7 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    УралГодзюр, Кулаков, Страннберг, Меркулов, Поляков, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев, Димитров, Бикфалви, Панюков.
    ЕнисейНестеренко, Кичин, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко, Зотов, Сарр, Торбинский, Ятченко, Кутьин, Саркисов.

     

    Рубин – Арсенал Тула
    Дата проведения
    7 апреля, 16.30, «Казань-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Локомотив – Зенит
    Дата проведения
    7 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

     

    Анжи – Динамо 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    6 апреля, 14.00, «Анжи-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 16 Понсе, 1:1 – 73 Шуньич.
    АнжиДюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Гиголаев, Иванченко (Закиров, 57), Кулик, Ондуа, Ахъядов, Кацаев (Маркелов, 66), Понсе (Долгов, 87).
    ДинамоШунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов (Рауш, 54), Тетте, Панченко, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 46), Мигел Кардозу (Липовой, 63), Луценко.
    Предупреждения:
    Тетте (10), Морозов (35), Ахъядов (90), Кацаев (90).
    Удаление:
    Тетте (90).

     

    Краснодар – Крылья Советов 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    6 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 90, пенальти Классон.
    КраснодарСафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Скопинцев, Газинский, Каборе, Перейра (Стоцкий, 73), Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов, 67), Классон.
    Крылья СоветовРыжиков, Полуяхтов, Самарджич, Бурлак, Денисов, Самедов, Тимофеев, Рабиу (Антон, 58), Зиньковский, Канунников (Шейдаев, 87), Ананидзе.
    Предупреждения:
    Тимофеев (5), Самарджич (30), Мартынович (52), Петров (63), Полуяхтов (63), Денисов (90).
    Удаление:
    Петров (71).

     

    Спартак – ЦСКА 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    6 апреля, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 46 Сигурдссон, 0:2 – 55 Сигурдссон.
    СпартакСелихов (Максименко, 68), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Глушаков (Гулиев, 63), Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
    ЦСКААкинфеев, Набабкин, Родриго Бекао, Дивеев, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Щенников, Влашич, Чалов (Бийол, 90), Сигурдссон (Ефремов, 90).
    Предупреждения:
    Родриго Бекао (49), Ахметов (52), Гулиев (63), Джикия (73).

     

    Оренбург – Ахмат
    Дата проведения
    8 апреля, 17.00, «Газовик»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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