Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Слуцкий о судье Гезюбююке: «Он бог, который думает, что все пришли полюбоваться им. Худший судья, которого я видел»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия ПСВ Витесс судьи Сердар Гезюбююк Футбол

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после ничьей с ПСВ (3:3) раскритиковал главного арбитра матча Сердара Гезюбююка.

    Рефери назначил два пенальти в ворота команды Слуцкого, в том числе в добавленное ко второму тайму время.

    «Арбитр не пересматривал этот момент. Он не использовал VAR. Знаете, мне кажется, все дело в личной неприязни. В третий раз подряд он допускает ту же ошибку.

    В каждом матче в эредивизи я ни разу не думал о работе судей. Судейство топ-уровня, на уровне Лиги чемпионов. Все судьи открыты [к общению], очень дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руку.

    Он ни разу не поздоровался, ни разу не попрощался, ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал – в том числе, почему он не использовал видеоповтор при первом голе.

    Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный. Он бог, и все болельщики, 21 тысяча, пришли, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра! Он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он просто судья.

    Самые важные люди здесь – игроки. Он же думает, что главный он. За 10 месяцев я ни разу не видел такого человека, как он – ни пожать руку, ни поздороваться, ни попрощаться.

    Он никогда не ошибается, никогда не объясняет свои ошибки или другие решения. Очень высокомерный, очень эгоистичный и худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь», – сказал Слуцкий.

    Получи скидку на новые кроссовки, плавки, шорты и многое другое!

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей