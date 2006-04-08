Слуцкий о судье Гезюбююке: «Он бог, который думает, что все пришли полюбоваться им. Худший судья, которого я видел»

Главный тренер Леонид Слуцкий после ничьей с ПСВ (3:3) раскритиковал главного арбитра матча .

Рефери назначил два пенальти в ворота команды Слуцкого, в том числе в добавленное ко второму тайму время.

«Арбитр не пересматривал этот момент. Он не использовал VAR. Знаете, мне кажется, все дело в личной неприязни. В третий раз подряд он допускает ту же ошибку.

В каждом матче в эредивизи я ни разу не думал о работе судей. Судейство топ-уровня, на уровне Лиги чемпионов. Все судьи открыты [к общению], очень дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руку.

Он ни разу не поздоровался, ни разу не попрощался, ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал – в том числе, почему он не использовал видеоповтор при первом голе.

Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный. Он бог, и все болельщики, 21 тысяча, пришли, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра! Он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он просто судья.

Самые важные люди здесь – игроки. Он же думает, что главный он. За 10 месяцев я ни разу не видел такого человека, как он – ни пожать руку, ни поздороваться, ни попрощаться.

Он никогда не ошибается, никогда не объясняет свои ошибки или другие решения. Очень высокомерный, очень эгоистичный и худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь», – сказал Слуцкий.

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