Чемпионат Франции. «ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур»

31-й тур чемпионата Франции открыл матч «Бордо» – «Марсель» (2:0).
«Лион» уступил «Дижону» (1:3), «Монако» сыграл вничью с «Генгамом» (1:1), «Лилль» – с «Реймсом» (1:1). «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» (2:2).
Чемпионат Франции
31-й тур
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Огюст Делон»
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Реймс –
Менди, Фоке, Энгельс, Абдельхамид, Баба, Ромао, Шавалерен, Зенели (Уден, 59), Дингоме (Думбия, 83), Кафаро, Диа (Чаваррия, 66).
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Лилль –
Меньян, Челик, Фонте, Сумаоро, Коне, Тиаго Мендес, Тиаго Майя (Сумаре, 89), Пепе, Иконе, Бамба, Реми (Рафаэл Леау, 70).
- Предупреждения:
- Сумаоро (23), Тиаго Майя (29), Ромао (39), Баба (43).
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Стадиум де Тулуз»
- Гол:
- 1:0 – 55 Силла.
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Тулуза –
Рене, Амьян, Седзи, Жюльен, Силла, Сангаре, Сидибе (Каюзак, 77), Дурмаз (Лейя-Исека, 68), Ману Гарсия (Босток, 87), Градель, Саного.
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Нант –
Тэтэрушану, Иэ, Диего Карлос, Паллуа, Андрей Жиротто, Кватенг (Лимбомбе, 66), Траоре, Ронжье, Туре, Бошилья (Мутуссами, 46), Уорис (Коло-Муани, 85).
- Удаление:
- Андрей Жиротто (17).
- Дата проведения
- 7 апреля, 18.00, «Альянц Ривьера»
- Гол:
- 1:0 – 20 Данте.
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Ницца –
Бенитес, Бюрне, Эрей, Данте, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен (Вальтер, 46), Данило, Сен-Максимен, Диаби (Боскальи, 69), Срарфи (Ганаго, 87).
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Монпелье –
Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Агиляр, Ле Таллек, Скири, Ристич (Ласн, 60), Молле, Лаборд (Камара, 74), Делор (Шкулетич, 81).
- Дата проведения
- 7 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 13 Шупо-Мотинг, 1:1 – 26 Да Кошта, 1:2 – 38 Гонсалвес, 2:2 – 82 Керер.
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ПСЖ –
Буффон, Дагба, Тиаго Силва, Кимпембе, Курзава (Дракслер, 60), Дани Алвес, Паредес, Верратти, Бернат, Нкунку (Керер, 76), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 60).
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Страсбур –
Зельс, Лала, Каси, Митрович, Мартинес, Кароль, Гонсалвес (Лиэнар, 65), Прцич, Сиссоко, Да Кошта (Грансир, 73), Ажорк (Мотиба, 86).
- Дата проведения
- 6 апреля, 18.00, «Групама Стэдиум»
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Лион –
Антони Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайер, Рафаэл, Тузар (Ндомбеле, 63), Ауар, Корне, Фекир, Терье (Траоре, 75), Дембеле (Депай, 63).
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Дижон –
Рунарссон, Шафик (Альфонс, 86), Ямбере, Лотоа, Хаддади, Бальмон, Саид (Квон Чхан Хун, 90), Марье, Амальфитано, Тавареш, Жанно (Каба, 84).
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.00, «Стад Раймон Копа»
- Голы:
- 0:1 – 35 Бен-Арфа, 1:1 – 47 Рен-Аделаид, 2:1 – 52 Баокен, 2:2 – 59 Ньянг, 2:3 – 75, пенальти Бен-Арфа, 3:3 – 90 Рен-Аделаид.
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Анжер –
Бютель, Бамба, Траоре, Тома, Капель, Сантамария, Фюльжени (Аит-Нури, 88), Рен-Аделаид, Мангани (Эль-Мелали, 78), Те, Баокен (Сантамария, 73).
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Ренн –
Коубек, Зеффан (Траоре, 55), Ньямси, Мешер, Думбия, Сарр, Андре (Дель Кастийо, 78), Желен, Буриго, Бен-Арфа, Ньянг (Камавинга, 89).
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.00, «Ликорн»
- Голы:
- 0:1 – 16 Колодзейчак, 1:1 – 23 Конате, 2:1 – 61 Конате, 2:2 – 90 Кабелла.
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Амьен –
Гюртнер, Крафт, Гуано, Лефор, Питерс, Монкондюи (Дибасси, 36), Ньяоре (Зунгу, 83), Блен, Тимит (Отеро, 73), Конате, Мендоса.
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Сент-Этьен –
Рюффье, Дебюши, Перрен, Суботич (Полома, 80), Колодзейчак, Вада (Дьони, 68), Мвила, Норден (Амума, 59), Хазри, Кабелла, Берич.
- Предупреждения:
- Суботич (1), Колодзейчак (57), Гуано (90), Гюртнер (90).
- Удаление:
- Лефор (32).
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.00, «Стад де Костьере»
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Ним –
Бернардони, Паки (Тиуб, 71), Бриансон, Либои, Мауасса, Саванье, Буанга, Бобишон, Валль (Ферри, 65), Рипар, Гийом (Алиуи, 82).
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Кан –
Самба, Гради, Заари (Армугом, 75), Джику, Гильбер, Деменге (Диоманде, 85), Онианге, Имору, Фажр, Кривелли (Тчокунте, 78), Нинга.
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.00, «Рудуру»
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Генгам –
Кейяр, Траоре, Эбоа-Эбоа, Сорбон, Ребошу, Ндонг (Дидо, 62), Фири, Мергем (Коко, 73), Бенезе, Блас (Джилободжи, 82), Ру.
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Монако –
Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Балло, Адриен Силва, Фабрегас (Силла, 76), Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш (Йоветич, 59), Винисиус.
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.45, «Матмют Атлантик»
- Голы:
- 1:0 – 27, пенальти Камано, 2:0 – 71 де Превиль.
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Бордо –
Костиль, Кунде, Пабло, Йованович, Пундже, Отавио (Юссуф, 77), Башич, Сабали, Камано (Лоттен, 85), де Превиль (Плашил, 90), Бриан.
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Марсель –
Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Лопес (Н`Жи, 85), Стротман, Товен, Пайет (Балотелли, 69), Радонич, Жермен (Сансон, 77).
- Удаление:
- Пабло (82).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.