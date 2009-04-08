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    Чемпионат Франции. «ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур»

    Теги Лион Бордо Лилль Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Сент-Этьен Нант Тулуза лига 1 Франция результаты Реймс Страсбур Амьен Кан Монпелье Анжер Дижон Генгам Ним Футбол

    31-й тур чемпионата Франции открыл матч «Бордо» – «Марсель» (2:0).

    «Лион» уступил «Дижону» (1:3), «Монако» сыграл вничью с «Генгамом» (1:1), «Лилль» – с «Реймсом» (1:1). «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» (2:2).

    Чемпионат Франции

    31-й тур

    Реймс – Лилль 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    7 апреля, 16.00, «Огюст Делон»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 55 Фонте, 1:1 – 78 Уден.
    РеймсМенди, Фоке, Энгельс, Абдельхамид, Баба, Ромао, Шавалерен, Зенели (Уден, 59), Дингоме (Думбия, 83), Кафаро, Диа (Чаваррия, 66).
    ЛилльМеньян, Челик, Фонте, Сумаоро, Коне, Тиаго Мендес, Тиаго Майя (Сумаре, 89), Пепе, Иконе, Бамба, Реми (Рафаэл Леау, 70).
    Предупреждения:
    Сумаоро (23), Тиаго Майя (29), Ромао (39), Баба (43).

     

    Тулуза – Нант 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 16.00, «Стадиум де Тулуз»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 55 Силла.
    ТулузаРене, Амьян, Седзи, Жюльен, Силла, Сангаре, Сидибе (Каюзак, 77), Дурмаз (Лейя-Исека, 68), Ману Гарсия (Босток, 87), Градель, Саного.
    НантТэтэрушану, Иэ, Диего Карлос, Паллуа, Андрей Жиротто, Кватенг (Лимбомбе, 66), Траоре, Ронжье, Туре, Бошилья (Мутуссами, 46), Уорис (Коло-Муани, 85).
    Предупреждения:
    Жюльен (20), Иэ (24), Седзи (34), Амьян (40).
    Удаление:
    Андрей Жиротто (17).

     

    Ницца – Монпелье 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 18.00, «Альянц Ривьера»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 20 Данте.
    НиццаБенитес, Бюрне, Эрей, Данте, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен (Вальтер, 46), Данило, Сен-Максимен, Диаби (Боскальи, 69), Срарфи (Ганаго, 87).
    МонпельеЛекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Агиляр, Ле Таллек, Скири, Ристич (Ласн, 60), Молле, Лаборд (Камара, 74), Делор (Шкулетич, 81).
    Предупреждения:
    Илтон (34), Срарфи (83).

     

    ПСЖ – Страсбур 2:2 (1:2, 1:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Шупо-Мотинг, 1:1 – 26 Да Кошта, 1:2 – 38 Гонсалвес, 2:2 – 82 Керер.
    ПСЖБуффон, Дагба, Тиаго Силва, Кимпембе, Курзава (Дракслер, 60), Дани Алвес, Паредес, Верратти, Бернат, Нкунку (Керер, 76), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 60).
    СтрасбурЗельс, Лала, Каси, Митрович, Мартинес, Кароль, Гонсалвес (Лиэнар, 65), Прцич, Сиссоко, Да Кошта (Грансир, 73), Ажорк (Мотиба, 86).
    Предупреждения:
    Лала (57), Зельс (88).

     

    Лион – Дижон 1:3 (1:2, 0:1)
    Дата проведения
    6 апреля, 18.00, «Групама Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Терье, 1:1 – Саид, 1:2 – 7, автогол Марсело, 1:3 – 65, автогол Рафаэл.
    ЛионАнтони Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайер, Рафаэл, Тузар (Ндомбеле, 63), Ауар, Корне, Фекир, Терье (Траоре, 75), Дембеле (Депай, 63).
    ДижонРунарссон, Шафик (Альфонс, 86), Ямбере, Лотоа, Хаддади, Бальмон, Саид (Квон Чхан Хун, 90), Марье, Амальфитано, Тавареш, Жанно (Каба, 84).
    Предупреждения:
    Лотоа (79), Депай (87), Марье (90).

     

    Анжер – Ренн 3:3 (0:1, 3:2)
    Дата проведения
    6 апреля, 21.00, «Стад Раймон Копа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 35 Бен-Арфа, 1:1 – 47 Рен-Аделаид, 2:1 – 52 Баокен, 2:2 – 59 Ньянг, 2:3 – 75, пенальти Бен-Арфа, 3:3 – 90 Рен-Аделаид.
    АнжерБютель, Бамба, Траоре, Тома, Капель, Сантамария, Фюльжени (Аит-Нури, 88), Рен-Аделаид, Мангани (Эль-Мелали, 78), Те, Баокен (Сантамария, 73).
    РеннКоубек, Зеффан (Траоре, 55), Ньямси, Мешер, Думбия, Сарр, Андре (Дель Кастийо, 78), Желен, Буриго, Бен-Арфа, Ньянг (Камавинга, 89).
    Предупреждения:
    Андре (50), Ньянг (58), Те (62), Сарр (64), Траоре (69), Мангани (72), Бютель (90).

     

    Амьен – Сент-Этьен 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    6 апреля, 21.00, «Ликорн»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 16 Колодзейчак, 1:1 – 23 Конате, 2:1 – 61 Конате, 2:2 – 90 Кабелла.
    АмьенГюртнер, Крафт, Гуано, Лефор, Питерс, Монкондюи (Дибасси, 36), Ньяоре (Зунгу, 83), Блен, Тимит (Отеро, 73), Конате, Мендоса.
    Сент-ЭтьенРюффье, Дебюши, Перрен, Суботич (Полома, 80), Колодзейчак, Вада (Дьони, 68), Мвила, Норден (Амума, 59), Хазри, Кабелла, Берич.
    Предупреждения:
    Суботич (1), Колодзейчак (57), Гуано (90), Гюртнер (90).
    Удаление:
    Лефор (32).

     

    Ним – Кан 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    6 апреля, 21.00, «Стад де Костьере»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 85 Буанга, 2:0 – 90, автогол Гради.
    НимБернардони, Паки (Тиуб, 71), Бриансон, Либои, Мауасса, Саванье, Буанга, Бобишон, Валль (Ферри, 65), Рипар, Гийом (Алиуи, 82).
    КанСамба, Гради, Заари (Армугом, 75), Джику, Гильбер, Деменге (Диоманде, 85), Онианге, Имору, Фажр, Кривелли (Тчокунте, 78), Нинга.
    Предупреждения:
    Заари (11), Фажр (19), Деменге (42), Бриансон (42), Джику (90).

     

    Генгам – Монако 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    6 апреля, 21.00, «Рудуру»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Эбоа-Эбоа, 1:1 – 90 Йоветич.
    ГенгамКейяр, Траоре, Эбоа-Эбоа, Сорбон, Ребошу, Ндонг (Дидо, 62), Фири, Мергем (Коко, 73), Бенезе, Блас (Джилободжи, 82), Ру.
    МонакоСубашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Балло, Адриен Силва, Фабрегас (Силла, 76), Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш (Йоветич, 59), Винисиус.
    Предупреждения:
    Блас (45), Глик (56), Дидо (63), Сидибе (78), Ру (80), Жемерсон (85), Джилободжи (88), Винисиус (89), Йоветич (90).

     

    Бордо – Марсель 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    5 апреля, 21.45, «Матмют Атлантик»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27, пенальти Камано, 2:0 – 71 де Превиль.
    БордоКостиль, Кунде, Пабло, Йованович, Пундже, Отавио (Юссуф, 77), Башич, Сабали, Камано (Лоттен, 85), де Превиль (Плашил, 90), Бриан.
    МарсельМанданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Лопес (Н`Жи, 85), Стротман, Товен, Пайет (Балотелли, 69), Радонич, Жермен (Сансон, 77).
    Предупреждения:
    Пайет (45), Камара (61), Кунде (68), Пабло (81), Балотелли (84).
    Удаление:
    Пабло (82).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица лиги 1

    Статистика лиги 1

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